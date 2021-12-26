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"Налог на Google". Amazon и eBay повысили тарифы для украинцев

Цей матеріал також доступний українською
26.12.2021, 11:55
Фото: ЭРА

Популярный ecommerce-сервис eBay и интернет-ритейлер Amazon с января прибавят к стоимости своих услуг 20% налога на добавленную стоимость (НДС) в связи со вступлением в силу закона о  "налоге на Google". Об этом говорится в письмах, разосланных украинским пользователям, пишет ain.ua.

Теперь для украинцев каждая покупка через эти платформы будет стоить на 20% дороже, чем это было до сих пор.

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В письме отмечается, что в связи с изменением налогового регулирования компания добавляет НДС к стоимости своих услуг, эта ставка будет применена к каждой оплате услуги, которую будут осуществлять украинские пользователи.

В то же время, в компании заверили, что это изменение никак не отразится на товарных объявлениях и пользователям площадки не нужно будет ничего менять.

eBay взимает два вида базовых комиссий для продажи товаров большинства категорий: insertion fees (при размещении объявлений) и final value fees (по продаже товара).

В то же время Amazon предупредил, что с января некоммерческим пользователям нужно указать налоговый регистрационный номер в своем аккаунте Seller Central. Для этого в настройках раздела "Информация о налогах" нужно выбрать в списке стран "Украина" и указать свой налоговый номер. А с 1 января 2022 г. компания тоже начнет взимать НДС в размере 20% за свои услуги.

  • В июне 2021 года президент Владимир Зеленский подписал закон №1525-ІХ, которым с вводится 20% НДС на онлайн-услуги , которые компании-нерезиденты предоставляют украинским пользователям.
  • В начале декабря Google также разослала пользователям своих платных услуг в Украине письмо, где предупреждала о подорожании своих сервисов. Социальная сеть Facebook также сообщила о 20% налоге для своих услуг.

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Наталия Софиенко
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Amazon налог на Google
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