Налоговая выписала рекордное количество штрафов для ФОП с акцизным товаром

ГНС насчитала штрафов более чем на 140 млн грн по проверкам ФОП с акцизом в 2024 году

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В 2024 году Государственная налоговая служба провела 16 119 камеральных проверок ФОП, работающих с подакцизным товаром, по которым насчитала штрафов на 9,5 млн грн. По фактическим проверкам было выписано штрафов на 132,2 млн грн. Об этом сообщает Опендатабот.

Камеральные проверки основываются исключительно на цифрах, указанных в налоговых декларациях, и должны выявить в представленной отчетности ошибки, завышения или занижения налогов.

В 2023 году налоговая зафиксировала наибольшую сумму согласованных штрафов по результатам камеральных проверок – 21,96 млн грн, что в 1,5 раза больше, чем в 2021 году.

Наибольшее количество камеральных проверок за последние пять лет было проведено в 2020 году – 33 882. Однако в 2021 году их количество снизилось в 1,7 раза, а сумма штрафных санкций выросла в 1,6 раза – до 14,57 млн грн.

По результатам фактических проверок ФОП, работающих с подакцизными товарами, наложили еще 8983 штрафных санкции. Это рекордное количество за последние пять лет.

В этом году средняя сумма санкционных штрафов уменьшилась в 2,5 раза по сравнению с 2021 годом и составила 14 700 грн.

Фактические проверки проводятся по месту работы ФОП, чтобы проверить соблюдение трудового законодательства, оборота наличных денег, наличие лицензий и т.д.

Для сравнения: в 2020-2021 годах в среднем принималось по 5800 решений в год, при этом общая сумма санкций составила 210 млн грн. В прошлом году количество решений оставалось на том же уровне, однако общая сумма штрафов снизилась в 1,5 раза.