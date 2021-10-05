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Нападение на журналистов во время интервью с главой Укрэксимбанка: в банке отреагировали

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2021, 13:45
Нападение на журналистов во время интервью с главой Укрэксимбанка: в банке отреагировали - Фото
Евгений Мецгер (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В государственном Укрэксимбанке прокомментировали нападение на журналистов программы "Схемы" во время записи интервью с председателем правления Евгением Мецгером.

В банке заявили, что журналисты задавали вопросы, которых не было в направленном пресс-службе перечне.

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В заявлении говорится, что 16 сентября Укрэксимбанк получил запрос от издания Радио Свобода об интервью с главой правления банка "согласно перечню вопросов в запросе". Пресс-служба Укрэксимбанка подтвердила изданию возможность проведения такого интервью 4 октября.

"Однако во время интервью журналист Радио Свобода Кирилл Овсяный поставил ряд вопросов относительно предоставления информации о деятельности клиентов банка, которую банк получил в процессе их обслуживания и правоотношений с ними. Кроме того, журналистом без какого-либо обоснования были высказаны предположения о якобы допущенных банком нарушениях в рамках соответствующих правоотношений", – говорится в заявлении.

В банке отметили, что информация, которая запрашивалась, является банковской тайной, поэтому "пресс-служба банка была вынуждена остановить дальнейшее проведение указанного интервью".

"Дальнейшая беседа проходила в формате офрекордс-встречи. Журналисту было предложено подготовить перечень вопросов, информация о которых может быть предоставлена банком с соблюдением требований действующего законодательства Украины, и отправить его в банк с целью подготовки развернутых ответов на такие вопросы. После этого журналист с оператором без всякого препятствия покинули помещение банка (со всей записывающей и осветительной техникой)", – добавили в Укрэксимбанке.

В финучереждении считают, что в действиях журналиста были признаки как противоправного завладения информацией с ограниченным доступом (банковской тайной), так и нарушения Кодекса этики украинского журналиста в части использования незаконных методов получения информации. Банк рассматривает возможность обращения в правоохранительные органы.

В свою очередь Евгений Мецгер отметил в Facebook, что, "то, что произошло вчера и разворачивается сегодня вокруг бренда Банка и его имени, это уже не журналистика, а действия сознательно и прицельно направлены на провокацию и покушении на незапятнанную репутацию менеджмента и его деятельности".

  • 4 октября 2021-го журналисты Схем сообщили, что на заранее запланированном интервью задали вопрос председателю правления Укрэксимбанка, который ему "не понравился". Охранники попытались остановить запись на одной из камер, "скрутили" оператора, отобрали у него флешку с видео и вынесли всю технику из кабинета. По словам журналистов, против оператора применили физическую силу. Полиция открыла дело о нападении на журналистов.

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Наталия Софиенко
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нападение журналисты Укрэксимбанк Евгений Мецгер
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