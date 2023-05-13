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Нацбанк обновил порядок применения санкций банками

Цей матеріал також доступний українською
13.05.2023, 17:21
Нацбанк обновил порядок применения санкций банками - Фото
Нацбанк Украины (Фото: Depositphotos)

Национальный банк Украины обновил порядок реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) банками и небанковскими учреждениями. Постановление вступает в силу 13 мая. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Новое положение регулирует актуальные вопросы реализации санкций, в частности:

  • учитывает положения закона о повышении эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц;
  • устанавливает особенности реализации каждой санкции, в том числе и санкции "блокировки активов" в новой редакции;
  • уточняет требования по реализации санкций в ходе операций с использованием платежных инструментов, включая электронные платежные средства, устанавливает требования к эквайринговым учреждениям;
  • определяет порядок действий при выявлении совпадения отдельных данных клиента и/или другого участника финансовой операции с данными санкционного лица и отсутствия достаточной информации в санкционных списках или реквизитах платежных инструкций;
  • определяет порядок реализации секторальных санкций. 

Также НБУ установил, что небанковские учреждения должны единовременно предоставить Национальному банку информацию о наличии среди санкционных лиц: небанковских учреждений, конечных бенефициарных собственников/собственников существенного участия, руководителей, клиентов небанковских учреждений.

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Наталия Софиенко
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