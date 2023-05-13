Нацбанк обновил порядок применения санкций банками

Национальный банк Украины обновил порядок реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) банками и небанковскими учреждениями. Постановление вступает в силу 13 мая. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Новое положение регулирует актуальные вопросы реализации санкций, в частности:

учитывает положения закона о повышении эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц;

устанавливает особенности реализации каждой санкции, в том числе и санкции "блокировки активов" в новой редакции;

уточняет требования по реализации санкций в ходе операций с использованием платежных инструментов, включая электронные платежные средства, устанавливает требования к эквайринговым учреждениям;

определяет порядок действий при выявлении совпадения отдельных данных клиента и/или другого участника финансовой операции с данными санкционного лица и отсутствия достаточной информации в санкционных списках или реквизитах платежных инструкций;

определяет порядок реализации секторальных санкций.

Также НБУ установил, что небанковские учреждения должны единовременно предоставить Национальному банку информацию о наличии среди санкционных лиц: небанковских учреждений, конечных бенефициарных собственников/собственников существенного участия, руководителей, клиентов небанковских учреждений.

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