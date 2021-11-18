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Нацбанк разработал программу для борьбы с коррупцией в своих рядах

Цей матеріал також доступний українською
18.11.2021, 17:16
Нацбанк разработал программу для борьбы с коррупцией в своих рядах - Фото
Фото: depositphotos.com

Национальный банк разработал проект Антикоррупционной программы на 2022–2023 годы и предлагает ее для общественного обсуждения. Проект разработан с целью предотвращения, выявления и противодействия коррупции в центробанке, сообщает пресс-служба НБУ.

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Отмечается, что программа предусматривает комплекс мер по предотвращению, выявлению и противодействию коррупции.

Отдельное внимание уделяется соблюдению работниками требований антикоррупционного законодательства. Создаются дополнительные меры предосторожности совершения правонарушений.

Также программа содержит отчёт по результатам оценки коррупционных рисков в деятельности НБУ.

Замечания и предложения по проекту принимаются до 2 декабря 2021 года, отмечают в сообщении.

  • В июле 2021 года Financial Times со ссылкой на источники сообщал, что Кирилла Шевченко могут отправить в отставку. В октябре уже Bloomberg сообщил о желание президента Владимира Зеленского сменить главу НБУ. Собеседники издания отметили, что Зеленский недоволен деятельностью Шевченко, который поссорился с топ-менеджментом банка, вызвав волну отставок. Этим он нервировал западных доноров, включая МВФ.
  • 10 ноября в НАПК сообщили о том, что в начале ноября глава НБУ продал три объекта недвижимости на более 8 млн грн.

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Анна Лыса-Кузмич
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антикоррупционная программа нацбанк НБУ борьба с коррупцией
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