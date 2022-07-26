Нацбанк второй раз за неделю оштрафовал владельца Швидко Гроші
25 июля Национальный банк вторично оштрафовал ООО "Споживчий центр" которое является владельцем Швидко гроші, за непредоставление по письменному требованию Нацбанка соответствующей информации и копии документов. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Из-за несвоевременного предоставления информации Нацбанку общество оштрафовали на 17 850 грн — за второе установленное нарушение в течение календарного года.
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"За следующие семь нарушений в течение календарного года, которые являются систематическими, применены меры влияния в виде наложения штрафов на общую сумму 238 000 грн", — рассказали в регуляторе.
В Нацбанке напомнили, что 22 июля 2022 года к ООО "Споживчий центр" была применена мера влияния за несвоевременную подачу информации за первое установленное нарушение в течение календарного года.
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