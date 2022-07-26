UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Нацбанк второй раз за неделю оштрафовал владельца Швидко Гроші

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2022, 09:53
Нацбанк второй раз за неделю оштрафовал владельца Швидко Гроші - Фото
Фото: finclub.net

25 июля Национальный банк вторично оштрафовал ООО "Споживчий центр" которое является владельцем Швидко гроші, за непредоставление по письменному требованию Нацбанка соответствующей информации и копии документов. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Из-за несвоевременного предоставления информации Нацбанку общество оштрафовали на 17 850 грн — за второе установленное нарушение в течение календарного года.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"За следующие семь нарушений в течение календарного года, которые являются систематическими, применены меры влияния в виде наложения штрафов на общую сумму 238 000 грн", — рассказали в регуляторе.

В Нацбанке напомнили, что 22 июля 2022 года к ООО "Споживчий центр" была применена мера влияния за несвоевременную подачу информации за первое установленное нарушение в течение календарного года.

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ШвидкоГроші нацбанк
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 