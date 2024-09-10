Названы имена претендентов на статус первого в истории долларового триллионера

К этому времени стать триллионером не смог никто в мире. Сейчас таких претендентов – несколько

Доллар (Фото: Spotify.com)

Наибольшие шансы стать первым в истории долларовым триллионером есть у американского предпринимателя Илона Маска.

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Об этом говорится в результатах исследования, проведенного академией Informa Connect.

Аналитики отмечают, что состояние Илона Маска увеличивается примерно на 110% ежегодно, и сейчас он является лидером рейтинга самых богатых людей на Земле.

Достичь статуса долларового триллионера Илон Маск, согласно исследованию, может до 2027 года.

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Вторым в рейтинге претендентов на статус долларового триллионера является владелец индийского промышленного конгломерата Adani Group Гаутама Адани. Ежегодно его состояние увеличивается примерно на 123%.

"Если Гаутама Адани сохранит текущие темпы роста капитала, он станет триллионером к 2028 году", – считают аналитики Informa Connect.

До 2028 года достичь статуса долларового триллионера могут исполнительный директор NVIDIA Дженсен Хуанг и горнодобывающий магнат Праджо Пангеста.

Ежегодно состояние Дженсена Хуанга растет на 112%.

Состояние Праджого Пангеста растет самыми быстрыми среди всех претендентов на статус долларового триллионера темпами. Ежегодно – на 136%.

Стать долларовыми триллионерами к 2030 году, согласно исследованию Informa Connect, могут президент и СEO группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно, разработчик Facebook и основатель Meta Марк Цукерберг и соучредитель производителя спортивной обуви и одежды Nike Фил Найт.

Также в десятку претендентов на статус долларового триллионера входят владелец индийской компании Reliance Industries Мукеш Амбани, основатель и руководитель компании Dell Майкл Делл (до 2033 года) и бывший гендиректор Microsoft Стив Балмер (до 2034 года).