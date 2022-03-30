НБУ и МВФ обсудили создание спецсчета для помощи Украине

Представители Национального банка и Международного валютного фонда обсудили создание специального счета для помощи экономике Украины. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Фонд создадут под администрированием МВФ для того, чтобы государства-члены Фонда и дальше могли оказывать помощь украинской экономике на двусторонней основе.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Также стороны обсудили пути консолидации усилий международных партнеров с целью поддержки и восстановления Украины.

18 марта заместитель главы НБУ Сергей Николайчук заявил, что на базе Международного валютного фонда может быть создан специальный фонд для поддержки Украины. Размер этого фонда пока не называют.

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.