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НБУ и МВФ обсудили создание спецсчета для помощи Украине

Цей матеріал також доступний українською
30.03.2022, 09:06
НБУ и МВФ обсудили создание спецсчета для помощи Украине - Фото
Международный валютный фонд (Фото: Jim Lo Scalzo/ЕРА)

Представители Национального банка и Международного валютного фонда обсудили создание специального счета для помощи экономике Украины. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Фонд создадут под администрированием МВФ для того, чтобы государства-члены Фонда и дальше могли оказывать помощь украинской экономике на двусторонней основе.

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Также стороны обсудили пути консолидации усилий международных партнеров с целью поддержки и восстановления Украины.

  • 18 марта заместитель главы НБУ Сергей Николайчук заявил, что на базе Международного валютного фонда может быть создан специальный фонд для поддержки Украины. Размер этого фонда пока не называют.

Наталия Софиенко
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МВФ НБУ помощь Украине
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