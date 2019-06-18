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18.06.2019, 16:16

НБУ подвергся DDoS-атаке. Сайт работает в ограниченном режиме

НБУ подвергся DDoS-атаке. Сайт работает в ограниченном режиме

Официальный сайт Нацбанка работает в ограниченном режиме

Национальный банк Украины сегодня находился под внешней DDoS атакой. Поэтому официальный сайт НБУ временно работает в ограниченном режиме.

Как сообщает пресс-служба регулятора, критически важная электронная инфраструктура Национального банка работает в обычном режиме. В том числе - система электронных платежей, которой пользуются банки; электронная почта и внутренняя компьютерная сеть НБУ.

В связи с ограниченным функционированием сайта НБУ публикует официальный курс гривни на официальной странице в Facebook.

Официальный курс гривни на 19 июня 2019 рассчитан на уровне 26,388427 за доллар США.

"Сейчас продолжается работа по восстановлению надлежащей работы сайта Национального банка. После его восстановления данные по расчету официального курса будут также размещены на главной странице сайта вместе с информацией об официальном курсе гривни к другим валютам", - сообщили в Нацбанке.

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Теги: хакерская атака, DDoS
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