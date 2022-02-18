НБУ за неделю потратил $450 млн для поддержки гривни

Национальный банк с 14 по 18 февраля потратил более $450 млн для сглаживания курсовых колебаний на межбанковском валютном рынке, свидетельствуют данные НБУ, опубликованные в пятницу.

Интервенции по лучшему курсу составили $393 млн, по единому курсу – $110 млн. При этом НБУ также проводил интервенции по покупке валюты, забрав с рынка $50 млн.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook:главные бизнес-новости

В первые две недели февраля НБУ смог выкупить с рынка более $500 млн, но на этой неделе напряжение вокруг Украины значительно выросло, что снова начало отражаться на курсе гривны.

Наиболее активно Нацбанк сглаживал чрезмерные колебания на рынке в понедельник, когда пришлось продать $377 млн. Регулятор уверен, что ситуация на валютном рынке контролируема, текущий размер международных резервов ($29,2 млрд на начало февраля) позволяет при необходимости активно действовать на валютном рынке, чтобы успокаивать временные всплески.

В прошлую пятницу межбанк закрылся котировками 28,04-28,06 грн/$, а в эту – 28,415-28,435 грн/$.

В 2021 году НБУ купил на межбанке валюты на $3,69 млрд и продал на $1,28 млрд. Таким образом, в прошлом году чистая покупка валюты составила $2,41 млрд.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.