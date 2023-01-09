Недвижимость, земля и деньги: СБУ арестовала имущество Табачника на свыше $2 млн

СБУ заявила, что арестовала имущество Дмитрия Табачника, который был министром образования во времена Виктора Януковича. Табачник подозревается в государственной измене.

Общая сумма арестованных активов составляет более $2 млн. Это прежде всего недвижимость, земельные участки и деньги в иностранной валюте.

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По данным следствия, чтобы "скрыть" свое состояние от возможной конфискации в пользу государства, Табачник заранее "переписал" его на родственников.

Впрочем, СБУ разоблачила эту "схему" и получила разрешение суда на арест активов экс-регионала.

Среди них:

½ квартиры в исторической части Киева площадью 126 кв. м;

жилой дом площадью более 600 кв. м;

5 земельных участков в элитном коттеджном городке вблизи столицы общей площадью около 1 га;

банковский счет на $147 000.

В ноябре прошлого года Табачнику было объявлено о подозрении в совершении госизмены в условиях военного положения. По данным следствия, он активно участвовал в организации псевдореферендумов в захваченных районах Херсонской и Запорожской областей.

В настоящее время Табачник скрывается во временно оккупированном Крыму.

Наталія Софієнко

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