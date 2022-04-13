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Нидерланды заморозили 600 млн евро российских активов

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2022, 16:02
Нидерланды заморозили 600 млн евро российских активов - Фото
Стеф Блок (Фото: ЕРА)

Правительство Нидерландов заморозило российские активы суммой от 500 до 600 млн евро. Об этом заявил координатор по реализации санкций против России Стеф Блок, передает пресс-служба правительства.

По его словам, Нидерланды тщательно проверяют информацию по разным компаниям и частным лицам.

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"Мы очень тщательно проверяем, не пропустили ли мы какие-либо компании или частные лица в первом раунде замораживания. На данный момент у нас нет конкретных признаков того, что это происходит в больших масштабах. Однако службы реализации снова выясняют, есть ли компании или лица, чьи активы мы все еще можем заморозить", – добавил Блок.

Он также отметил, что законодательство о конфиденциальности может становиться блоком для принятия решения об ограничениях, поэтому в Нидерландах следует изменить правила, над чем они работают.

"Это не значит, что мы находимся в нижней части европейской турнирной таблицы. Вовсе нет. В некоторых странах действуют особые обстоятельства, позволяющие заморозить больше российских средств, например, Франция имела на счетах 22 млрд евро от российского центрального банка", — добавил Блок. 

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Наталия Софиенко
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нидерланды российские активы
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