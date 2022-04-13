Нидерланды заморозили 600 млн евро российских активов
Правительство Нидерландов заморозило российские активы суммой от 500 до 600 млн евро. Об этом заявил координатор по реализации санкций против России Стеф Блок, передает пресс-служба правительства.
По его словам, Нидерланды тщательно проверяют информацию по разным компаниям и частным лицам.
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"Мы очень тщательно проверяем, не пропустили ли мы какие-либо компании или частные лица в первом раунде замораживания. На данный момент у нас нет конкретных признаков того, что это происходит в больших масштабах. Однако службы реализации снова выясняют, есть ли компании или лица, чьи активы мы все еще можем заморозить", – добавил Блок.
Он также отметил, что законодательство о конфиденциальности может становиться блоком для принятия решения об ограничениях, поэтому в Нидерландах следует изменить правила, над чем они работают.
"Это не значит, что мы находимся в нижней части европейской турнирной таблицы. Вовсе нет. В некоторых странах действуют особые обстоятельства, позволяющие заморозить больше российских средств, например, Франция имела на счетах 22 млрд евро от российского центрального банка", — добавил Блок.
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- Министерство финансов Франции представило подробный список замороженных российских активов на сумму 23,7 млрд евро ($25,6 млрд), заблокированных после полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля.
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