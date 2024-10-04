Норвегия планирует выделить более $23 млн для инвестиций в Украину
В 2024 году правительство Норвегии намерено направить около $23,6 млн (250 млн норвежских крон) на инвестиции Norfund (Норвежского инвестиционного фонда для развивающихся стран) в Украину. Об этом сообщает Министерство экономики.
Норвежское правительство разрешило Норвежскому инвестиционному фонду для развивающихся стран Norfund инвестировать в Украину. Капитал, предоставленный Norfund, позволит снизить риски для компаний, инвестирующих в Украину, в том числе норвежских.
Финансирование будет выделено в рамках Программы поддержки Нансена для Украины. Правительство страны также планирует продлить эту инициативу в последующие годы.
"Привлечение частного капитала крайне необходимо для поддержки проектов восстановления", – отметила первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.
По словам министра международного развития Норвегии Анне Беате Кристиансен Твиннерейм, Norfund имеет опыт работы на рынках с высокими рисками, поэтому станет важным инструментом для привлечения инвестиций частного сектора в проекты восстановления.
В частности, это также поможет уменьшить разрыв между неотложными потребностями Украины в восстановлении и объемами доступного финансирования.
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