Норвегия предоставит почти $3 млн на гуманитарное разминирование в Украине
Правительство Норвегии выделит 30 млн крон (почти $3 млн) организации "Норвежская народная помощь" на гуманитарное разминирование в Украине. Об этом сообщила пресс-служба норвежского правительства.
"Норвежская народная помощь является мировым лидером в использовании собак-искателей мин в работах по разминированию, и я рад, что теперь мы можем увеличить поддержку ее усилий по разминированию в Украине в 2025 году", – заявил министр международного развития Осмунд Аукруст.
18 ноября он посетил учебный центр для собак-искателей мин и кинологов в Сумской области, созданный Норвежской народной помощью и ГСЧС.
С 2022 по 2025 год Норвегия обязалась выделить более 700 млн норвежских крон (около $70 млн) на гуманитарное разминирование в Украине через систему ООН и неправительственные организации, такие как Норвежская народная помощь, отметили в правительстве.
Норвежская народная помощь – международная неправительственная организация, которая была основана в 1939 году и сейчас действует в Норвегии и более чем 30 странах мира.
В декабре 2022 года Минреинтеграции и Норвежская народная помощь заключили меморандум о взаимодействии в сфере противоминной деятельности.
- Украина получит около $150 млн от Норвегии на закупку газа для зимы.
- Украина и Норвегия подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере оборонных инноваций. Документ закладывает основу для реализации программы Brave-Norway, бюджет которой составляет 20 млн евро.
