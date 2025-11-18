Норвегия предоставит почти $3 млн на гуманитарное разминирование в Украине

С 2022 по 2025 год Норвегия обязалась выделить более 700 млн норвежских крон на разминирование в Украине

Фото: regjeringen.no

Правительство Норвегии выделит 30 млн крон (почти $3 млн) организации "Норвежская народная помощь" на гуманитарное разминирование в Украине. Об этом сообщила пресс-служба норвежского правительства.

"Норвежская народная помощь является мировым лидером в использовании собак-искателей мин в работах по разминированию, и я рад, что теперь мы можем увеличить поддержку ее усилий по разминированию в Украине в 2025 году", – заявил министр международного развития Осмунд Аукруст.

18 ноября он посетил учебный центр для собак-искателей мин и кинологов в Сумской области, созданный Норвежской народной помощью и ГСЧС.

С 2022 по 2025 год Норвегия обязалась выделить более 700 млн норвежских крон (около $70 млн) на гуманитарное разминирование в Украине через систему ООН и неправительственные организации, такие как Норвежская народная помощь, отметили в правительстве.

Норвежская народная помощь – международная неправительственная организация, которая была основана в 1939 году и сейчас действует в Норвегии и более чем 30 странах мира.

В декабре 2022 года Минреинтеграции и Норвежская народная помощь заключили меморандум о взаимодействии в сфере противоминной деятельности.