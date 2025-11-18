Норвегія надасть майже $3 млн на гуманітарне розмінування в Україні

З 2022 до 2025 року Норвегія зобов'язалася виділити понад 700 млн норвезьких крон на розмінування в Україні

Фото: regjeringen.no

Уряд Норвегії виділить 30 млн крон (майже $3 млн) організації Норвезька народна допомога на гуманітарне розмінування в Україні. Про це повідомила пресслужба норвезького уряду.

"Норвезька народна допомога є світовим лідером у використанні собак-шукачів мін у роботах із розмінування, і я радий, що тепер ми можемо збільшити підтримку її зусиль із розмінування в Україні у 2025 році", – заявив міністр міжнародного розвитку Осмунд Аукруст.

18 листопада він відвідав навчальний центр для собак-шукачів мін та кінологів у Сумській області, створений Норвезькою народною допомогою та ДСНС.

З 2022 до 2025 року Норвегія зобов'язалася виділити понад 700 млн норвезьких крон (близько $70 млн) на гуманітарне розмінування в Україні через систему ООН та неурядові організації, такі як Норвезька народна допомога, зазначили в уряді.

Норвезька народна допомога – міжнародна неурядова організація, яка була заснована у 1939 році й наразі діє у Норвегії та більш ніж 30 країнах світу.

У грудні 2022 року Мінреінтеграції та Норвезька народна допомога уклали меморандум щодо взаємодії у сфері протимінної діяльності.