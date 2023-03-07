Новое поколение системы электронных платежей заработает круглосуточно с 1 апреля

Новое поколение системы электронных платежей заработает с 1 апреля 2023 года. Оно будет работать на базе международного стандарта ISO 20022 и в круглосуточном режиме. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Нацбанк урегулировал вопрос выполнения межбанковских платежных сделок в национальной валюте.

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Документ вступает в силу с 1 апреля 2023 года, кроме нормы об обязательном зачислении средств по платежной операции на счет получателя в течение часа, которая будет действовать с 1 апреля 2024 года.

Стандарт ISO 20022 унифицирует платежные документы, создает единые принципы для их заполнения и обработки, расширяет дополнительную информацию реквизитный состав платежной инструкции, что дает возможность обеспечить автоматизацию платежных операций и повысить уровень обслуживания клиентов.

Круглосуточный режим работы СЭП предусматривает выполнение межбанковских платежных операций без приостановки этой системы и мгновенный переход от текущего до следующего календарного дня. Сумма выполненной платежной инструкции будет отображаться по счету участника СЭП датой того календарного дня, когда она проведена через СЭП.

Ранее предполагалось, что новое поколение системы электронных платежей заработает в круглосуточном режиме с 20 августа 2022 года.

Наталія Софієнко

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