Новогодний стол обойдется в среднем в 1706 грн

В среднем стоимость новогоднего стола 2021 года для украинской семьи из четырех человек вырастет по сравнению со стоимостью новогоднего стола 2020 года только на 5,3% и составит 1706,09 грн. Об этом сообщает Институт аграрной экономики.

Для оценки были взяты новогоднее меню из блюд, которые являются традиционными для стола среднестатистической семьи: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки и тому подобное.

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По расчетам ученых Института аграрной экономики, 3 кг салата "Оливье" традиционной рецептуры обойдется в 159,37 грн.

На уровне прошлого года будет стоить салат "Сельдь под шубой" (1,5 кг) – 120,37 грн.

На 10-30% выросли расходы на мясные продукты. Полкило нарезки с сырокопченой колбасы "Салями" будет стоить 89,50 грн (+11,9% против цен 2019г), подчеревины копченой – 100 грн (25%), биток из свинины свежий – 110,0 грн (+33,3%). Мясо птицы по состоянию на конец 2020г является самым дешевым среди других видов мяса. За 1 кг филе куриного свежего придется заплатить в среднем 95 грн. В общем, стоимость 2,5 кг мясных продуктов на новогоднем столе составит 394,50 грн.

Традиционная для украинского стола сельдь (0,5 кг филе) обойдется в 100 грн, твердый сыр (300 г) – 66 грн и пачка масла сливочного (200 г) – 38 грн. Молочные продукты в этом году подорожали на 10-12%.

Стоимость овощей на новогоднем столе составит, в среднем, 182,3 грн. Картофель (2 кг) будет стоить в этом году 19,30 грн, грибы (1 кг) – 50 грн, перец сладкий (0,5 кг) – 52,50 грн, огурцы свежие (0,5 кг) – 22,50 грн, помидоры свежие (1 кг) – 38,00 грн.

Фрукты на праздничном столе обойдутся в 104 грн. За 2 кг мандаринов нужно будет заплатить 70 грн, 1 кг бананов обойдется в среднем в 25 грн, лимон (200 г) – 9 грн.

Буханка белого хлеба (1 кг) будет стоить 24,95 грн, а шоколадные конфеты – 170 грн за 1 кг.

Бутылка шампанского "Артемовское" (0,75 л) обойдется в 100 грн. В полтора раза больше – 170 грн – придется заплатить за бутылку (0,5 л) коньяка "Шабо" 5-летней выдержки.

Безалкогольные напитки обойдутся в 76,60 грн. За 2л сока "Садочок" придется заплатить 38,30 грн, за воду "Моршинская" (1,5л) – 11,30 грн, за сладкую воду "Живчик" (2л) – 27 грн.

Семьям, имеющим возможность покупать деликатесы, придется дополнительно заплатить около 470 грн. Баночка красной икры (120 г) обойдется в 250 грн, а 200 г красной рыбы – в 220 грн. Поэтому стоимость новогоднего стола с деликатесами возрастет до 2176,09 грн.

"Стоимость бюджетного варианта новогоднего стола в Киеве составит 1916,78 грн, что на 7,4% больше стоимости новогоднего стола 2020 года. Стол с деликатесами обойдется жителям столицы в 2426,78 грн, подытожил Лупенко", – говорится в сообщении.

Расчет стоимости новогоднего стола в 2021 году сделан Национальным научным центром "Институт аграрной экономики" на основе данных Государственной службы статистики Украины, мониторинга розничных цен на городских рынках и в супермаркетах в среднем по регионам на 1 декабря 2020 года.

Средняя сумма, которую украинцы готовы были потратить на новогодний стол в 2020 году, составляла 1 390 грн.

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Наталия Софиенко

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