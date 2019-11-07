Нужно ли вкладываться в золото?

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В наши дни в условиях экономической нестабильности все больше людей переводят свои средства в реальную материальную ценность. Такой ценностью являются драгметаллы, чаще всего — золото. О том, как приобретение этого металла помогает сберечь и даже приумножить средства, читайте в интервью с директором официального партнера Альпари в Киеве Людмилой Глушак.

– Тулеген, почему спрос на золото растет в последнее время?

– Золото пользуется все большей популярностью из-за роста его стоимости. Растет и спрос, а вот его природные запасы не безграничны. Золото приобретается центральными банками, частными корпорациями и физическими лицами для гарантии стабильности. Ведь национальные валюты могут обесцениться, а с золотом такого не случится. Только за последний десяток лет золото поднялось в цене в американских долларах почти на 170%. На спрос влияет и политическая нестабильность. На сегодняшний день торговый конфликт США и Китая толкает цену на золото вверх.

– Нужно ли приобретать золото именно сейчас? И почему?

– Увы, но сегодня далеко не все инвестиционные инструменты дают уверенность и в плане приумножения средств, и в плане сохранения того, что есть. Единственный надежный инструмент, который может защитить от рисков на фоне постоянно растущей инфляции и понижающихся процентных ставок, это золото. Чем больше рисков, тем больше инвесторов делают вклады в этот драгметалл. А именно сейчас рисков много.

Если в 2016 году можно было отдать по 1 250$ за тройскую унцию, то сегодня она стоит уже 1 496$. А через год цена, по оценкам экспертов, может вырасти до 1 700$. Так что, если не купить золото сегодня, то завтра его приобретение обойдется дороже.

– Как частные инвесторы могут вложиться в золото?

– Чаще всего начинающие инвесторы отдают предпочтение ювелирным украшениям. Но тут нужно понимать, что вы приобретете золото 750 пробы, и это в лучшем случае. Также придется заплатить за работу ювелира. А она может составлять до половины от стоимости изделия. Украшения хороши лишь для красоты, а в качестве инвестиций это не самый лучший вариант. Выгодней покупать золотые слитки. В этих случаях вы приобретаете чистое золото по ближайшей к котировкам на бирже цене. Слитки изготовлены из драгметалла 999 пробы, а не из 750, как ювелирные украшения. Еще один вариант — проведение сделок с золотом на рынке Форекс. Инвесторы предпочитают работать с парой XAUUSD из-за отсутствия резких колебаний и выгодной продажи. Однако в этом случае надо понимать, что для этого нужно выбрать правильную стратегию. А узнать, как заработать на торговле золотом, можно на сайте компании Альпари.

– Лично для себя Вы бы выбрали инвестирование в золото?

– Разумеется. Инвестировать в золото нужно, ведь это стабильный актив, который на протяжении всего существования только растет в цене.