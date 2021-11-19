UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Обанкротившееся Киевэнерго Ахметова хочет взыскать с КГГА 900 млн грн

Цей матеріал також доступний українською
19.11.2021, 10:47
Обанкротившееся Киевэнерго Ахметова хочет взыскать с КГГА 900 млн грн - Фото
Ринат Ахметов (Фото - EPA)

Обанкротившееся К.Энерго (до августа 2019 года Киевэнерго, конечный бенефициар – Ринат Ахметов) насчитало киевским властям долгов на 900 млн грн, пишет Finbalance.

В системе Прозорро.Продажи 19 ноября не состоялся запланированный в рамках процедуры ликвидации АО К.Энерго аукцион по продаже имущества банкрота – права требования к Киевской городской госадминистрации по взысканию задолженности на 904,3 млн грн.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Отмечается, что долг возник на основании Соглашения по реализации проекта управления и реформирования энергетического комплекса Киева от 27 сентября 2001 года, заключенного между КГГА и Киевэнерго.

Речь идет о средствах, которые, по данным Киевэнерго, были израсходованы на реконструкцию, достройку, переоснащение, модификацию объектов коммунальной энергетической инфраструктуры Киева, которая передавалась в управление на предприятии.

Киевэнерго отмечает, что неоднократно обращалось в Киевсовет и КГГА с требованием компенсировать расходы.

Стартовая цена на лот на упомянутом аукционе соответствовала оценке Киевэнерго по сумме долга КГГА – то есть 904,3 млн грн.

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
КГГА киевэнерго К.Энерго
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 