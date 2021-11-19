Обанкротившееся Киевэнерго Ахметова хочет взыскать с КГГА 900 млн грн
Обанкротившееся К.Энерго (до августа 2019 года Киевэнерго, конечный бенефициар – Ринат Ахметов) насчитало киевским властям долгов на 900 млн грн, пишет Finbalance.
В системе Прозорро.Продажи 19 ноября не состоялся запланированный в рамках процедуры ликвидации АО К.Энерго аукцион по продаже имущества банкрота – права требования к Киевской городской госадминистрации по взысканию задолженности на 904,3 млн грн.
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Отмечается, что долг возник на основании Соглашения по реализации проекта управления и реформирования энергетического комплекса Киева от 27 сентября 2001 года, заключенного между КГГА и Киевэнерго.
Речь идет о средствах, которые, по данным Киевэнерго, были израсходованы на реконструкцию, достройку, переоснащение, модификацию объектов коммунальной энергетической инфраструктуры Киева, которая передавалась в управление на предприятии.
Киевэнерго отмечает, что неоднократно обращалось в Киевсовет и КГГА с требованием компенсировать расходы.
Стартовая цена на лот на упомянутом аукционе соответствовала оценке Киевэнерго по сумме долга КГГА – то есть 904,3 млн грн.
- В сентябре 2020 года Хозяйственный суд Донецкой области признал К.Энерго банкротом и приступил к ликвидационной процедуре.
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