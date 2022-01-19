Обучение в школе Cryptology: про достоинства и уникальность программы

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Согласитесь, что сейчас все больше людей интересуются криптовалютой, а также хотят узнать возможности заработка в данной сфере? Многие находятся в поиске курсов или полноценных школ для того, чтобы начать обучение с нуля. Очень важно выбрать формат обучения, который точно подойдет вам. Например, в школе Cryptology (Криптолоджи) может обучаться как новичок в сфере инвестиций, так и человек с определенной базой знаний. Для каждой категории учеников будет доступна оптимальная программа.

Cryptology School существует меньше года, но их программа обучения уже успела зарекомендовать себя на рынке. Курс школы предполагает, что даже новичок сможет достичь уровня профессионала. Cryptology Key была создана владельцами сообщества G.R.U.P.P.I.R.O.V.K.A в Instagram. Все началось с обучающего бесплатного курса для подростков и детей на тему основ трейдинга и финансовой грамотности. GRUPPIROVKA имела большой успех, курс очень понравился участникам. Поэтому было принято решение создать более масштабный проект для широкой аудитории — так и появилась Cryptology School.

Обучение трейдингу в школе построена таким образом, чтобы получить максимум полезной информации и практических навыков. Программы обучения делятся на 4 вида:

Basic — подразумевает 12 модулей. Студенты погружаются в сферу криптовалюты, получая базовые знания по трейдингу. Учатся составлять торговые стратегии, разбирают аналитику и многое другое.

Advanced — этот курс для более продвинутых студентов, которые уже имеют небольшую базу знаний. Учеников будет ждать три backtest сессии с анализом сделок менторов и участников. После завершения курса, выпускник получит реальные инструменты для успешной торговли.

Pro — это самый обширный курс из всех предложенных. Студентов ждет целых 31 модуля по обучению. На них вы узнаете, какие манипуляции используют крупные игроки, как работать с мультиструктурой, а также рассмотрите альтернативные возможности заработка на криптовалютах.

Также в Криптолоджи есть возможность пройти сразу три курса, приобретая пакет Super Charged. Занятия будут происходить в небольших группах, а разбор домашних заданий будет более подробный и углубленный на групповых онлайн-митапах с участием кураторов.

Огромное преимущество в том, что Cryptology Key имеет максимально комфортный процесс обучения. Каждый ученик будет иметь доступ к своему личному кабинету, где его будут ждать обучающие материалы.

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