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Е гроши – одна из самых популярных микрофинансовых организаций в Украине. Компания входит в пятерку лучших МФО по версии широко известного портала Finance.ua. В этом материале мы подробно расскажем о правилах получения кредита в онлайн-сервисе “Є гроші”, выгодных акциях для заемщиков и главных преимуществах организации перед ее конкурентами на современном рынке микрозаймов.

Сервис по микрокредитованию был создан в 2018 году. Его работа регулируется Законом Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг». На сайте компании любой пользователь может лично проверить номер официальной лицензии, который компания получила от Национальной комиссии по государственному регулированию в сфере рынков финансовых услуг. Документ доказывает легальность деятельности организации, что очень важно для компаний финансовой отрасли.

Как получить займ в Е гроши

Правила получения кредита через сервис максимально просты. Денежный займ предоставляется исключительно гражданам Украины, которые на момент отправления заявки достигли совершеннолетия. Заполнить данные для получения кредита в режиме онлайн можно с помощью мобильного телефона, через специальное приложение, или компьютера. Также у потенциального заемщика должна быть активная карта любого украинского банка, на которую сервис переведет кредитные средства. Онлайн кредит на карту выдается по двум документам: паспорту и индивидуальному номеру налогоплательщика.

Клиенты Є гроші могут выбирать одно из четырех кредитных предложений для получения займа. Для тех, кто берет займ впервые, компания предоставляет предложение Smile Credit – кредит под 0%. Простыми словами – заемщик отдаст ровно столько, сколько брал у кредитора, при условии своевременного погашения долга. Погасить кредит также достаточно просто. Это можно сделать тремя способами: в личном кабинете, в терминалах самообслуживания или в кассе банка.

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Преимущества сервиса Є гроші

Первое, что можно выделить из положительного – возможность получить кредит не выходя из дома. Заполнить заявку для получения займа можно в любое время суток через мобильный телефон или компьютер. Сервис разработал уникальную программу лояльности, благодаря которой услугу микрозайма может получить практически каждый гражданин Украины.

Отдельное внимание стоит уделить постоянным акциям и скидкам. Сервис по микрокредитованию имеет самые низкие процентные ставки за пользование кредитом, особенно для постоянных клиентов. Для первого кредита действует постоянное предложение – кредит под 0%. О нем мы уже написали выше. В общей сумме компания проводит более 100 акций в год. Самый популярные из них: партнерская программа “Приведи друга” и сезонные розыгрыши по типу “Провожаем лето вместе”, главным призом которого был бесплатный уикенд в Одессе.

Отзывы Е гроши

Важный фактор, доказывающий преимущества сервиса Є гроші – отзывы. Сегодня в интернете и на официальном сайте компании можно найти много положительных отзывов от клиентов микрофинансовой организации. Практически все заемщики отметили выгодность в получении первого кредита, за который не нужно выплачивать дополнительные проценты. Пользователи также положительно отозвались о мобильном приложении сервиса. Удобный алгоритм заполнения заявки позволяет получить займ всего за 4 минуты, а это немаловажно для тех, кому нужно срочно оформить кредит.

Положительные отзывы Е гроши также касались службы поддержки компании. Пользователи рассказали, что менеджеры горячей линии всегда готовы ответить на вопросы заемщиков и помочь решить все проблемы, связанные с получением кредита и его погашением.

Лояльное отношение микрофинансовой организации показывает, как в компании относятся к своим клиентам, и насколько им важно мнение заемщиков. Сервис сделан для максимального удобства и выгоды украинцев, которые могут подобрать для себя комфортные условия кредитования.

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