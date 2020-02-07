Один из крупнейших лейблов звукозаписи идет на IPO

Американская звукозаписывающая компания Warner Music Group, которой владеет миллиардер Леонида Блаватник, подала заявку на публичное размещение своих акций (IPO).

В ней сказано, что компания собирается провести размещение в 2020 году. Какое количество акций планируют продать и какой у них будет ценовой диапазон Warner Music еще не определила.

Отмечается, что управлять обращением акций на бирже будут Morgan Stanley, Credit Suisse и Goldman Sachs.

В заявке компании сообщается, что после IPO Access Industries (частная многонациональная промышленная группа, председателем которой является Бловатник) сохранит контрольный пакет акций компании.

По данным Bloomberg, собственный капитал самого Блаватника оценивается в $25 млрд. В Access Industries входят отели, голливудские киностудии и гигант химической промышленности LyondellBasell. За прошлый год Warner Music увеличила выручку до $4,5 млрд с $4 млрд в 2018 г. Чистая прибыль составила $258 млн против $312 млн годом ранее.

Warner Music Group - американская транснациональная медиа корпорация, лейбл звукозаписи, который входит в Большую тройку компаний звукозаписи. Корпорация была основана в 1958 году под названием Warner Bros. Records. В мае 2011 года WMG объявила, что она будет продана компании Access Industries, принадлежащей Леонару Блаватник. Покупка была завершена 10 июля 2011 и составила $3,3 млрд.