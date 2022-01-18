Одна из самых богатых бизнес-вумен Украины в списке самых влиятельных женщин Forbes

Украинская бизнес-вумен, глава наблюдательного совета ПАО "Фармак" Филя Жебровская оказалась в списке самых влиятельных женщин Forbes "50 Over 50: EMEA 2022".

Издание отмечает, что 71-летняя Филя Жебровская – одна из самых богатых и успешных бизнес-вумен Украины, которая помогла развить Фармак до крупнейшего фармацевтического экспортера Украины.

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"Филя Жебровская занимала должность СЕО "Фармак" с 1995 по 2007 год и была председателем правления компании в течение последних 14 лет. На ее имя зарегистрированы 100 украинских патентов", – говорится в материале Forbes.

Бизнес-вумен родилась 24 марта 1950 года в селе Немиринцы Житомирской области. В 1970 году она окончила Киевский индустриальный техникум, получив специальность бухгалтера. Со временем стала кандидатом экономических наук.

В 1995 году женщина поднялась по карьерной лестнице до должности генерального директора одной из старейших фармацевтических компаний Украины – ПАО "Фармак". Состояние Жебровской украинский Forbes оценивает в $390 млн. В 2021 году она заняла 26 место в общем рейтинге самых богатых украинцев и вошла в пятерку самых богатых женщин Украины.

С 2021 года Forbes ежегодно публикует список "50 за 50". Список отмечает 50 самых влиятельных женщин в возрасте старше 50 лет, которые ведут свою деятельность на территории Европы, Ближнего Востока и Африки, разрушают гендерные и другие стереотипы в области науки, бизнеса и политики. В этом году, в список также попали президент Европейского центрального банка Кристин Лагард , актриса Джуди Денч и нобелевская лауреатка Светлана Алексиевич.

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Наталия Софиенко

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