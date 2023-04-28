Одна из старейших газет мира закрывает печатную версию. Она выходила 320 лет
Одна из старейших газет мира – австрийская Wiener Zeitung – прекратит выпуск печатного тиража и перейдет в онлайн-формат, говорится на сайте издания. Соответствующее решение принял накануне парламент страны.
Публикацию официальных документов власти Австрии перевели в интернет, и печатная версия стала ненужной.
По решению парламента, последний раз ежедневная газета должна выйти 30 июня этого года. Впрочем, планируется выход минимум десяти печатных тиражей в год в зависимости от имеющихся средств.
Роль Wiener Zeitung как официального печатного органа перейдет к отдельной государственной онлайн-платформе. Правительство утверждает, что это отвечает европейской директиве о централизации и публикации официальной информации в интернете.
Wiener Zeitung создаст медиахаб, контент-агентство и обучающий центр для журналистов. Правительство планирует выделить 16,5 млн евро на новую бизнес-модель, из которых 7,5 млн евро пойдет на саму Wiener Zeitung, 6 млн евро – на обучение журналистов и выполнение других задач Media Hub Austria и 3 млн евро – на информационную платформу.
Почти половина из более 200 сотрудников газеты, 40 из которых являются журналистами, могут быть уволены, сообщает профсоюз издания.
- Украинская газета Зеркало недели, которая издавалась с 1994 года, прекратила выпуск печатной версии в 2020-м и перешла в интернет.
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