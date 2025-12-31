Оформить карту налогоплательщика для детей можно будет в Дії и в ЦНАПах

Фото: depositphotos.com

Оформить карту налогоплательщика ребенку можно будет в приложении Дія и в Центрах предоставления админуслуг (ЦНАПах). Соответствующее постановление принял Кабмин, сообщила правительственная пресс-служба.

"Сейчас оформление документа ребенку доступно через еМалятко, онлайн или офлайн в налоговой и вместе с получением ID-карты. Вскоре процесс станет еще удобнее – услуга появится в приложении Дія и ЦНАПах", – говорится в сообщении.

Читайте также В Раде собираются разработать предложения по регулированию деятельности риелторов

Также в Кабмине анонсировали возможность заказать е-карту налогоплательщика для взрослых и детей, если документ был поврежден или потерян.