Оформить карту налогоплательщика для детей можно будет в Дії и в ЦНАПах
Елена Кравченко
Редактор новостей LIGA.net
Оформить карту налогоплательщика ребенку можно будет в приложении Дія и в Центрах предоставления админуслуг (ЦНАПах). Соответствующее постановление принял Кабмин, сообщила правительственная пресс-служба.
"Сейчас оформление документа ребенку доступно через еМалятко, онлайн или офлайн в налоговой и вместе с получением ID-карты. Вскоре процесс станет еще удобнее – услуга появится в приложении Дія и ЦНАПах", – говорится в сообщении.
Также в Кабмине анонсировали возможность заказать е-карту налогоплательщика для взрослых и детей, если документ был поврежден или потерян.
- С 1 июня в Дії для бізнесу запустили первый платный цифровой сервис – мультишеринг. Он позволяет объединять несколько цифровых документов в один пакет и отправлять их одним запросом. За первый месяц работы сервисом уже воспользовались 340 000 раз.
- В начале июля в Дії запустили "Ветеран Pro" – отдельный раздел услуг для ветеранов.
