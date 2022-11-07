UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Онлайн-открытие счета ФЛП в ПУМБ с идентификацией через приложение Дія! p

Цей матеріал також доступний українською
07.11.2022, 12:15
Онлайн-открытие счета ФЛП в ПУМБ с идентификацией через приложение Дія! - Фото

На правах рекламы

Тизер: Теперь открыть счет ФЛП в ПУМБ можно онлайн всего за 5 минут.

Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) продолжает развивать дистанционные каналы и сервисы для бизнес-клиентов.

У физических лиц-предпринимателей появилась возможность удаленного открытия счета в интернет-банкинге и мобильном приложении "ПУМБ Digital Business" с помощью приложения Дія.

Процесс полностью автоматизирован и не займет много времени. Уже через 5 минут предприниматель получит доступ к своему новому счету в ПУМБ.

Все, что необходимо сделать – скачать на смартфон мобильное приложение "ПУМБ Digital Business" (Android или iOS) или пройти регистрацию на сайте DIGITAL ПУМБ. Установленное приложение Дія с доступными цифровыми копиями документов (ID-картой или загранпаспортом) поможет пройти быструю идентификацию без бумаг.

В период военного положения дистанционные каналы обслуживания и сервисы ПУМБ в очередной раз доказали свое удобство и мобильность использования. Без посещения отделений банка они позволяют клиентам решать ежедневные финансовые вопросы 24/7 из любой точки Украины и мира, экономя не только время, но и заботясь об их безопасности.

Вместе с открытием счета в ПУМБ предприниматели сразу получают доступ в личный кабинет "ПУМБ Digital Business" с возможностями:

● Легко отправлять платежи и переводить средства на личную карту 24/7;

● Заказывать и просматривать банковские продукты для бизнеса;

● Использовать интегрированные сервисы, значительно облегчающие ведение предпринимательской деятельности;

● И даже оформлять специальный онлайн кредит для ФЛП "всеБІЗНЕС" в размере до 500 тыс. грн. 

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПУМБ
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию
Последние новости
Спецпроекты
 