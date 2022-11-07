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Тизер: Теперь открыть счет ФЛП в ПУМБ можно онлайн всего за 5 минут.

Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) продолжает развивать дистанционные каналы и сервисы для бизнес-клиентов.

У физических лиц-предпринимателей появилась возможность удаленного открытия счета в интернет-банкинге и мобильном приложении "ПУМБ Digital Business" с помощью приложения Дія.

Процесс полностью автоматизирован и не займет много времени. Уже через 5 минут предприниматель получит доступ к своему новому счету в ПУМБ.

Все, что необходимо сделать – скачать на смартфон мобильное приложение "ПУМБ Digital Business" (Android или iOS) или пройти регистрацию на сайте DIGITAL ПУМБ. Установленное приложение Дія с доступными цифровыми копиями документов (ID-картой или загранпаспортом) поможет пройти быструю идентификацию без бумаг.

В период военного положения дистанционные каналы обслуживания и сервисы ПУМБ в очередной раз доказали свое удобство и мобильность использования. Без посещения отделений банка они позволяют клиентам решать ежедневные финансовые вопросы 24/7 из любой точки Украины и мира, экономя не только время, но и заботясь об их безопасности.

Вместе с открытием счета в ПУМБ предприниматели сразу получают доступ в личный кабинет "ПУМБ Digital Business" с возможностями:

● Легко отправлять платежи и переводить средства на личную карту 24/7;

● Заказывать и просматривать банковские продукты для бизнеса;

● Использовать интегрированные сервисы, значительно облегчающие ведение предпринимательской деятельности;

● И даже оформлять специальный онлайн кредит для ФЛП "всеБІЗНЕС" в размере до 500 тыс. грн.

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