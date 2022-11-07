Онлайн-открытие счета ФЛП в ПУМБ с идентификацией через приложение Дія!
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Тизер: Теперь открыть счет ФЛП в ПУМБ можно онлайн всего за 5 минут.
Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) продолжает развивать дистанционные каналы и сервисы для бизнес-клиентов.
У физических лиц-предпринимателей появилась возможность удаленного открытия счета в интернет-банкинге и мобильном приложении "ПУМБ Digital Business" с помощью приложения Дія.
Процесс полностью автоматизирован и не займет много времени. Уже через 5 минут предприниматель получит доступ к своему новому счету в ПУМБ.
Все, что необходимо сделать – скачать на смартфон мобильное приложение "ПУМБ Digital Business" (Android или iOS) или пройти регистрацию на сайте DIGITAL ПУМБ. Установленное приложение Дія с доступными цифровыми копиями документов (ID-картой или загранпаспортом) поможет пройти быструю идентификацию без бумаг.
В период военного положения дистанционные каналы обслуживания и сервисы ПУМБ в очередной раз доказали свое удобство и мобильность использования. Без посещения отделений банка они позволяют клиентам решать ежедневные финансовые вопросы 24/7 из любой точки Украины и мира, экономя не только время, но и заботясь об их безопасности.
Вместе с открытием счета в ПУМБ предприниматели сразу получают доступ в личный кабинет "ПУМБ Digital Business" с возможностями:
● Легко отправлять платежи и переводить средства на личную карту 24/7;
● Заказывать и просматривать банковские продукты для бизнеса;
● Использовать интегрированные сервисы, значительно облегчающие ведение предпринимательской деятельности;
● И даже оформлять специальный онлайн кредит для ФЛП "всеБІЗНЕС" в размере до 500 тыс. грн.