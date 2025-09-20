ООН планирует закрыть программу борьбы со СПИДом из-за нехватки финансирования от США

Фото: EPA

Организация Объединенных Наций предупредила, что до конца 2026 года может закрыть программу по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS) из-за нехватки финансирования. Об этом говорится в докладе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша "Смена парадигм: единство в достижении целей".

ООН вынуждена оптимизировать расходы из-за сокращения американской помощи иностранным государствам при президенте Дональда Трампа.

Функции UNAIDS должны перейти к другим структурам ООН, а решение должно быть утверждено государствами-членами.

В UNAIDS заявили, что уже готовят собственный переходный план. В ближайшее время планируется сокращение 55% персонала с последующим пересмотром и закрытием организации в 2027 году.

Сокращенные сроки, которые предлагает Гутерриш, должны быть одобрены Советом программы, заявили в UNAIDS.

UNAIDS начала свою деятельность в 1996 году. По данным организации, с тех пор как более 40 лет назад были зарегистрированы первые случаи ВИЧ-инфекции, 88 млн человек заразились ВИЧ, а 42 млн умерли от заболеваний, связанных со СПИДом.

Широкое внедрение терапии позволило снизить смертность вдвое – с 1,3 млн в 2010 году до 630 000 в 2023-м. Однако почти четверть инфицированных до сих пор не имеют доступа к лечению, а количество новых случаев заражения в отдельных регионах растет, отмечает UNAIDS.

"Борьба со СПИДом не закончена [...] и необходимо сделать гораздо больше, если мир хочет достичь цели покончить со СПИДом к 2030 году", – говорится в заявлении организации.