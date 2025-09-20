ООН планує закрити програму боротьби зі СНІДом через брак фінансування з боку США
Організація Об'єднаних Націй попередила, що до кінця 2026 року може закрити програму з ВІЛ/СНІД (UNAIDS) через брак фінансування. Про це йдеться у доповіді генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша "Зміна парадигм: єдність у досягненні цілей".
ООН змушена оптимізувати витрати через скорочення американської допомоги іноземним державам за президента Дональда Трампа.
Функції UNAIDS повинні перейти до інших структур ООН, а рішення має бути затверджено державами-членами.
У UNAIDS заявили, що вже готують власний перехідний план. Найближчим часом планується скорочення 55% персоналу з подальшим переглядом та закриттям організації у 2027 році.
Скорочені терміни, які пропонує Гутерріш, мають бути схвалені Радою програми, заявили в UNAIDS.
UNAIDS розпочала свою діяльність у 1996 році. За даними організації, відколи понад 40 років тому було зареєстровано перші випадки ВІЛ-інфекції, 88 млн людей заразилися ВІЛ, а 42 млн померли від захворювань, пов'язаних зі СНІДом.
Широке впровадження терапії дало змогу знизити смертність удвічі – з 1,3 млн 2010 року до 630 000 2023-го. Проте майже чверть інфікованих досі не мають доступу до лікування, а кількість нових випадків зараження в окремих регіонах зростає, наголошує UNAIDS.
"Боротьбу зі СНІДом не закінчено [...] і необхідно зробити набагато більше, якщо світ хоче досягти мети покінчити зі СНІДом до 2030 року", – йдеться в заяві організації.
- Згідно з дослідженням, опублікованим 30 червня в журналі Lancet, понад 14 млн людей у світі можуть загинути до 2030 року через рішення адміністрації Трампа скоротити програми USAID.
