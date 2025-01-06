OpenAI теряет деньги из-за новой подписки ChatGPT Pro за $200 в месяц
Американская компания, занимающаяся разработкой искусственного интеллекта, OpenAI теряет деньги из-за недавно запущенной подписки ChatGPT Pro, которая стоит $200 в месяц. Об этом сообщил гендиректор компании Сэм Альтман.
"Безумная вещь: мы на данный момент теряем деньги на подписках OpenAI Pro! Люди используют его гораздо интенсивнее, чем мы ожидали", – написал Альтман.
Он добавил, что выбирал цену для нового тарифа самостоятельно и думал, что компания заработает немного денег.
- 6 декабря компания OpenAI сообщила о запуске нового тарифа для ChatGPT за $200 с функцией "логического мышления".
- 11 декабря Apple выпустила обновление iOS 18.2, содержащее интеграцию ChatGPT от OpenAI.