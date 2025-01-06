OpenAI теряет деньги из-за новой подписки ChatGPT Pro за $200 в месяц

ChatGPT Pro оказалась убыточной для OpenAI, потому что ее оформляют чаще, чем ожидалось

Фото: EPA / Filip Singer

Американская компания, занимающаяся разработкой искусственного интеллекта, OpenAI теряет деньги из-за недавно запущенной подписки ChatGPT Pro, которая стоит $200 в месяц. Об этом сообщил гендиректор компании Сэм Альтман.

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"Безумная вещь: мы на данный момент теряем деньги на подписках OpenAI Pro! Люди используют его гораздо интенсивнее, чем мы ожидали", – написал Альтман.

Он добавил, что выбирал цену для нового тарифа самостоятельно и думал, что компания заработает немного денег.