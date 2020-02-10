Ощадбанк выиграл в суде дело на 750 млн грн

Кассационный суд в составе Верховного Суда полностью удовлетворил кассационную жалобу государственного Ощадбанка и отменил предыдущие судебные решения об утверждении мирового соглашения по делу о банкротстве ООО ТММ-Энергострой и прекращении производства по делу. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что обжалованным мировым соглашением в деле было предусмотрено списание перед банком на сумму более 750 млн грн, но Ощадбанк был категорически против такого решения.

"Верховный Суд поддержал законную позицию Ощадбанка, отменил судебные решения об утверждении сомнительного мирового соглашения и направил дело для дальнейшего рассмотрения в суд первой инстанции", - говорится в сообщении.

В 2016 году ряд крупных украинских банков, в частности Укрсоцбанк, ПУМБ и Ощадбанк начали процесс взыскания долгов с ТММ.

В сентябре 2018 года Ощадбанк начал процедуру финансовой реструктуризации долгов фирмы ТММ.

В марте 2019 года в ТММ заявили, что договорились о реструктуризации долга в 765 млн грн перед Ощадбанком.

ТММ-Энергострой - девелоперско-строительная компания бизнесмена Николая Толмачева, которая с 1994 года работала на строительном рынке Украины. В 2016 году ряд крупных украинских банков, в частности Укрсоцбанк, ПУМБ и Ощадбанк начали процесс взыскания долгов с ТММ.