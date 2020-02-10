Ощадбанк выиграл в суде дело на 750 млн грн

Кассационный суд в составе Верховного Суда полностью удовлетворил кассационную жалобу государственного Ощадбанка и отменил предыдущие судебные решения об утверждении мирового соглашения по делу о банкротстве ООО ТММ-Энергострой и прекращении производства по делу. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Отмечается, что обжалованным мировым соглашением в деле было предусмотрено списание перед банком на сумму более 750 млн грн, но Ощадбанк был категорически против такого решения.
"Верховный Суд поддержал законную позицию Ощадбанка, отменил судебные решения об утверждении сомнительного мирового соглашения и направил дело для дальнейшего рассмотрения в суд первой инстанции", - говорится в сообщении.