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Особенности наличных и безналичных расчетов в военное время

Цей матеріал також доступний українською
15.04.2022, 09:00
Особенности наличных и безналичных расчетов в военное время - Фото

С 24 февраля 2022 года финансовая система Украины работает в условиях военного положения. Национальный банк Украины изменил некоторые правила предоставления финансовых услуг, о чем мы расскажем в этом материале.

Безналичные расчеты

Никаких запретов на безналичные расчеты НБУ не устанавливал, расчеты картами проходят, работают платежные терминалы, мобильные приложения и системы онлайн-банкинга в Украине и за рубежом.

Снятие наличных со счетов

Особенности наличных и безналичных расчетов в военное время

Ежедневный лимит на снятие наличных денег в Украине – 100 тыс. грн (это эквивалент $3,4 тыс.). С гривневых счетов можно снять средства в гривне, с валютных – в валюте или в гривне, предварительно продав валюту.

За границей действует тот же лимит на снятие средств с валютных счетов. В то же время обналичивание с гривневого счета ограничено суммой 100 тыс. грн в месяц.

Альтернативные методы снятия наличной гривны

Кроме снятия наличных с банкоматов, наличные можно получить на кассах ряда магазинов, аптек и АЗС. Спросите у кассира о такой возможности.

Наличная гривня за границей

Если планируете выезжать за границу, лучше наличную гривню заранее зачислить в Украине на свой карточный счет, а дальше за границей рассчитываться картой. В большинстве стран наличную гривню сложно будет обменять.

Официальный курс гривни к иностранным валютам

Особенности наличных и безналичных расчетов в военное время

24 февраля 2022 года НБУ зафиксировал официальный курс гривни к доллару на уровне 29,25 грн/$. Остальные курсы устанавливаются НБУ ежедневно. Курсы банков могут отличаться от официального курса НБУ. 

Покупка наличной иностранной валюты

Покупка иностранной валюты временно запрещена, кроме:

1) территорий, находящихся под угрозой оккупации государством-агрессором;

2) приобретения продуктов критического импорта.

Продажа иностранной валюты

Ограничение на продажу иностранной валюты (наличной и безналичной) отсутствуют, если это не российские или беларуские рубли.

Конвертация доллар/евро возможна только в безналичной форме.

Продать иностранную валюту можно в открытых отделениях банков, операторов почтовой связи и в обменниках и через онлайн-банкинг.

Переводы в иностранной валюте

Разрешено переводить с собственных карточек на карты физических лиц за границей до 100 тыс. грн в эквиваленте в месяц. Без ограничений разрешено переводить средства для оплаты обучения и расходов, связанных со смертью граждан, лечением в медицинских учреждениях и транспортировкой больных за границей.

Для содействия деятельности волонтеров физическим лицам разрешено переводить иностранную валюту на покупку ряда товаров за границей в пределах ежемесячного лимита 400 тыс. грн в эквиваленте (это более $13,5 тыс.). К таким товарам относятся бронежилеты, каски, шлемы, военная и тактическая форма, военная и тактическая обувь, защитная одежда, оптические приборы для слежения, беспилотные летательные аппараты, спальные мешки, карематы и средства для оказания медицинской помощи.

Переводы из-за границы, для тех, кто хочет поддержать родных или волонтеров в Украине

НБУ не вводил ограничения на большинство переводов из-за границы. Запрет касается исключительно переводов, связанных с РФ и РБ, а также переводов в российских и беларуских рублях.

В целом сделать перевод можно через системы мгновенных переводов или самостоятельно с карты на карту или по системе SWIFT по номеру IBAN. Выбирайте способ в зависимости от возможностей банка, в котором вас обслуживают, и размера комиссии.

Снятие переводов из-за границы

Переводы, осуществляемые через системы мгновенных переводов без открытия счетов, могут сниматься без ограничений, но с учетом возможностей банка или финансового учреждения.

Если переводы поступают на счет в банке, физическое лицо может ежедневно снимать эквивалент 100 тыс. грн.

Лучше использовать безналичные расчеты, чтобы не создавать лишнюю нагрузку на банки, не подвергать опасности инкассаторов и себя. Детальнее о том, как работает финансовый рынок в военное время, можно прочитать на специальном портале НБУ "Финансовая оборона Украины": https://promo.bank.gov.ua/fin-defense/

Ограничение – необходимый шаг для поддержки экономики и финансовой системы в условиях войны. После победы Украины ограничения будут отменены.

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НБУ расчеты
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