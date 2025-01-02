Остановка транзита газа из России через Украину подняла цены в Европе до максимума за год

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Европейские газовые хранилища истощаются самыми быстрыми темпами с 2021 года, а цены на газ выросли до максимума с октября 2023 года – на 4,3% до 51 евро за мегаватт-час. Об этом пишет Bloomberg.

Издание пишет, что сейчас трейдеры наблюдают, как повлияет прекращение поставок российского газа через Украину на европейские хранилища.

Остановка транзита совпадает с прогнозами низких температур в некоторых странах, что приведет к росту спроса на отопление. В Словакии ртутная колонка может опуститься до -7℃ к середине января.

Хотя Европа вряд ли останется без газа этой зимой благодаря запасам и поставкам из других стран, трейдерам может быть сложнее пополнить хранилища для следующего отопительного сезона, отмечает издание.

"Увеличивается риск того, что ЕС войдет в зиму с низким уровнем газовых хранилищ, что сделает их пополнение дорогим", – заявил главный аналитик Global Risk Management в Копенгагене Арне Ломанн Расмуссен.

С потерей потоков через Украину Европа также углубит свою зависимость от сжиженного природного газа (СПГ). В прошлом году Россия отгрузила рекордные объемы СПГ в регион, что сделало ее самым крупным поставщиком после США.

Отмечается, что для стран Центральной и Восточной Европы, не имеющих выхода к морю, стоимость морской доставки в Германию, Польшу или Грецию, последующей регазификации и транзита делает СПГ дорогостоящим вариантом.

Словакия подсчитала, что импорт газа с Запада приведет к дополнительным расходам в размере 177 млн евро ($183 млн).