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Отставка в правительстве Трасс. Министра финансов уволили через 38 дней после назначения

Цей матеріал також доступний українською
14.10.2022, 15:21
Отставка в правительстве Трасс. Министра финансов уволили через 38 дней после назначения - Фото
Фото: Twitter / KwasiKwarteng

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс уволила министра финансов Кваси Квартенга всего через 38 дней после назначения. Об этом он сообщил в Twitter.

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Причиной отставки Квартенга стала радикальная налоговая реформа, обрушившая фунт стерлингов и заставившая Банк Англии включать "печатный станок", пишет BBC.

23 сентября Квартенг представил новую стратегию экономических реформ с масштабным сокращением налогов на 45 млрд фунтов в год.

План заключался в том, чтобы стимулировать экономику налоговыми льготами и реформами, но вместо этого он спровоцировал кризис.

Рынок госдолга Великобритании пережил историческое падение, вынудившее центральный банк Англии вмешаться и напечатать 65 млрд фунтов для выкупа государственных облигаций. Фунт обрушился почти до паритета с долларом.

Квартенг установил антирекорд по длительности пребывания в должности канцлера казначейства. Меньше него Министерство финансов возглавлял только Иэн Маклауд, скончавшийся от инфаркта через месяц после назначения.

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Андрій Водяний
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Великобритания налоги Лиз Трасс Кваси Квартенг
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