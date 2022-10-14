Отставка в правительстве Трасс. Министра финансов уволили через 38 дней после назначения

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс уволила министра финансов Кваси Квартенга всего через 38 дней после назначения. Об этом он сообщил в Twitter.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Причиной отставки Квартенга стала радикальная налоговая реформа, обрушившая фунт стерлингов и заставившая Банк Англии включать "печатный станок", пишет BBC.

23 сентября Квартенг представил новую стратегию экономических реформ с масштабным сокращением налогов на 45 млрд фунтов в год.

План заключался в том, чтобы стимулировать экономику налоговыми льготами и реформами, но вместо этого он спровоцировал кризис.

Рынок госдолга Великобритании пережил историческое падение, вынудившее центральный банк Англии вмешаться и напечатать 65 млрд фунтов для выкупа государственных облигаций. Фунт обрушился почти до паритета с долларом.

Квартенг установил антирекорд по длительности пребывания в должности канцлера казначейства. Меньше него Министерство финансов возглавлял только Иэн Маклауд, скончавшийся от инфаркта через месяц после назначения.

Читайте также: Тэтчер для Украины. Чего ждать от Лиз Трасс, которая станет новым премьером Британии

Андрій Водяний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.