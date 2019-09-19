ПАММ-счета: популярный инструмент инвестирования

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Нестабильность экономики, политики, сложности трудоустройства коснулись многих в СНГ. Все чаще возникает вопрос — каким образом и где можно заработать деньги? Бывает, что средства у человека есть, но он не знает, куда их можно вложить. Тем временем их съедает инфляция. Как же быть?
Доходность банковских вкладов, как правило, невысока. Центробанки стран СНГ периодически лишают лицензий недобросовестные финансовые организации. В то же время, об интернет-трейдинге слышали почти все. Но как быть тем, у кого нет времени этому обучаться?
Именно для таких инвесторов более 10 лет назад Альпари были разработаны ПАММ-счета. Их популярность растет с каждым годом. Сегодня этот сервис с разрешения Альпари предоставляют почти все участники рынка интернет-трейдинга. Каковы же преимущества этого вида вложений перед уже устоявшимися?
Инвестор получает прибыль от трейдинга на валютном рынке, но сам не принимает участия в торговле. За него это делает опытный трейдер (управляющий), в ПАММ-счет которого инвестируются средства.
Трейдер заинтересован в получении профита, поскольку от этого зависит размер его вознаграждения. Все подробности торговли инвестор может наблюдать в Личном кабинете на сайте брокера Альпари. Самому инвестору не надо изучать тонкости трейдинга, тратя на это время и силы. Важно отметить, что Альпари лишь предоставляет сервис, но не управляет средствами инвесторов: этим занимаются независимые профессиональные трейдеры.
Хорошая доходность считается одним из главных достоинств сервиса ПАММ-счетов. Иногда ее размер может доходить до нескольких тысяч процентов.
Рассмотрим пример. Ценовой рост любой валюты от 40 до 80 единиц отразится в 100% прибыли при условии своевременной покупки этого актива на отметке 40 и продаже на отметке 80. Колебания могут не ограничиться значением 80, а достигнуть 180 и более. Соответственно и размер прибыли будет многократно увеличиваться.
Для этого, инвестор должен определить метод управления своими средствами:
В СНГ, по сравнению с другими брокерскими компаниями, с Альпари сотрудничает наибольшее количество трейдеров. Неслучайно торговый оборот ПАММ-сервиса этого брокера уже превысил $110 млрд. Именно за разработку такого инвестиционного продукта Альпари отмечена множеством престижных международных наград. Многие инвесторы выбирают ПАММ-счета, поскольку могут полностью контролировать свои средства. Вводить и выводить их со своего счета через Личный кабинет любым из следующих способов:
Еще одной гарантией надежности является наличие на ПАММ-счете собственных средств самого управляющего. Все инвесторы получают бесплатную консультацию от лучших специалистов Альпари. Инвестируйте, чтобы ваши деньги работали на вас!