ПАММ-счета: простая и надежная возможность заработать

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Нестабильность экономики, политики, сложности трудоустройства коснулись многих в СНГ. Все чаще возникает вопрос — каким образом и где можно заработать деньги? Бывает, что средства у человека есть, но он не знает, куда их можно вложить. Тем временем их съедает инфляция. Как же быть?

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Популярный инструмент инвестирования — ПАММ -счета

Доходность банковских вкладов, как правило, невысока. Центробанки стран СНГ периодически лишают лицензий недобросовестные финансовые организации. В то же время, об интернет-трейдинге слышали почти все. Но как быть тем, у кого нет времени этому обучаться?

Именно для таких инвесторов более 10 лет назад Альпари были разработаны ПАММ-счета. Их популярность растет с каждым годом. Сегодня этот сервис с разрешения Альпари предоставляют почти все участники рынка интернет-трейдинга. Каковы же преимущества этого вида вложений перед уже устоявшимися?

Простота инвестирования

Инвестор получает прибыль от трейдинга на валютном рынке, но сам не принимает участия в торговле. За него это делает опытный трейдер (управляющий), в ПАММ-счет которого инвестируются средства.

Трейдер заинтересован в получении профита, поскольку от этого зависит размер его вознаграждения. Все подробности торговли инвестор может наблюдать в Личном кабинете на сайте брокера Альпари. Самому инвестору не надо изучать тонкости трейдинга, тратя на это время и силы. Важно отметить, что Альпари лишь предоставляет сервис, но не управляет средствами инвесторов: этим занимаются независимые профессиональные трейдеры.

Размер заработка

Хорошая доходность считается одним из главных достоинств сервиса ПАММ-счетов. Иногда ее размер может доходить до нескольких тысяч процентов.

Рассмотрим пример. Ценовой рост любой валюты от 40 до 80 единиц отразится в 100% прибыли при условии своевременной покупки этого актива на отметке 40 и продаже на отметке 80. Колебания могут не ограничиться значением 80, а достигнуть 180 и более. Соответственно и размер прибыли будет многократно увеличиваться.

Для этого, инвестор должен определить метод управления своими средствами:

Агрессивный. Он более рисковый, но и доходность здесь выше;

Консервативный. Риск предельно минимизирован.

Надежность выбора

В СНГ, по сравнению с другими брокерскими компаниями, с Альпари сотрудничает наибольшее количество трейдеров. Неслучайно торговый оборот ПАММ-сервиса этого брокера уже превысил $110 млрд. Именно за разработку такого инвестиционного продукта Альпари отмечена множеством престижных международных наград. Многие инвесторы выбирают ПАММ-счета, поскольку могут полностью контролировать свои средства. Вводить и выводить их со своего счета через Личный кабинет любым из следующих способов:

путем банковского перевода;

через банковскую карту;

электронным переводом или через платежный терминал.

Еще одной гарантией надежности является наличие на ПАММ-счете собственных средств самого управляющего. Все инвесторы получают бесплатную консультацию от лучших специалистов Альпари. Инвестируйте, чтобы ваши деньги работали на вас!

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