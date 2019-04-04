Высокодоходные гривневые вклады - выгодное инвестирование

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На сегодняшний день вложения в инвестиционные фонды являются наиболее доходными инвестициями в Украине. Таковыми они и останутся в ближайшем будущем. Научиться правильно управлять своими финансами для создания пассивного дохода достаточно легко. Главное – определить цели и последовательность действий.

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О том, что такое инвестиционный фонд и как в него вкладывать, рассказал представитель успешной израильской компании ISRAEL INVESTMENTS LTD Геннадий Ющенко. Для украинцев свои двери Инновационно Финансово-Лизинговая компания "ІЗРАЇЛЬ ІНВЕСТМЕНТС" открыла относительно недавно, однако за короткий период времени успела положительно зарекомендовать себя.

Что же собой представляют инвестиционные фонды?

Со слов Геннадия Евгениевича, это структура коллективных инвестиций. Такой инструмент позволяет инвестировать вкладчику небольшие суммы, которые потом суммируются и вкладываются в ценные бумаги, недвижимость и прочее. Руководит средствами фонд, используя в своей работе наработанные стратегии и опыт. После получения прибыли доходы распределяются в процентном соотношении между всеми вкладчиками. Размер дохода для каждого участника фонда зависит от вложенной суммы и срока депозита.

Основным преимуществом вкладов в инвестиционные фонды является профессиональное управление денежными средствами - вкладчику не нужно становиться аналитиком или брокером, а также накапливать необходимый опыт и знания.

Также он отметил, что плюсами инвестиционных фондов однозначно является диверсификация рисков, а также доходность, о которой мы поговорим немного позже.

Какие услуги предоставляет инвестиционный фонд и кому доступны такие вклады?

Благодаря многогранности работы ИФ, для вкладчиков доступны самые разнообразные области для инвестирования:

- ценные бумаги;

- нефть и газ;

- стартапы;

- недвижимость;

- криптовалют и др.

Вложить деньги в недвижимость или нефть действительно может позволить себе не каждый, но благодаря ИФ порог вхождения в такие инвестиции стал возможным для людей среднего класса. К тому же, нельзя упускать и еще одну популярную услугу – инвестиционные пакеты (комплект активов для достижения определенных целей).

Инвестиционные пакеты – это быстро и прибыльно. Чем больше сумма вклада, тем выше процентная ставка. Для своих вкладчиков компания Israel InvestmentsLTD предлагает пять видов гривневых инвестиционных пакетов:

- INVESTING START;

- INVESTING LIGHT;

- INVESTING BIG;

- INVESTING AGENT;

- INVESTING BUSINESS.

Каждый из них оформляется от 6 месяцев. После выбора пакета обязательно подписывается торговый контракт (договор) между вкладчиком и инвестиционным фондом. При этом, как было сказано выше, от инвестора не требуются какие-либо дополнительные знания, контроль за финансовым рынком или другие действия.

Не лишним будет подчеркнуть и тот факт, что действия ИФ регулируются законодательством Украины (Закон «Об институтах совместного инвестирования»). Контроль над деятельностью инвестиционных компаний осуществляет Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

https://www.israel-investments.com/izrailskie-cennye-bumagi/