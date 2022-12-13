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Рецессия в экономике, обесценивание гривны и общее тревожное состояние за свое будущее толкает людей на поиски способов защиты своих сбережений. Сегодня самым популярным выходом остается покупка иностранной валюты.

Купить валюту традиционным способом, то есть через банки или обменники, можно в основном за наличные. При этом часто случаются ситуации, когда в обменниках имеется ограниченное количество иностранной валюты. Вдобавок, Нацбанк лимитировал перевод средств за границу.

Выход есть – криптовалюты, в частности, цифровой доллар USDT, ведь ключевые преимущества криптовалют – это возможность преодолевать вышеописанные препятствия.

Однако важно выбрать надежный инструмент, который обеспечит выгодную и удобную покупку доллара или крипты, будет простым в использовании и позволит выводить средства на банковскую карту.

Все эти ожидания превзошел Первый крипто необанк Trustee Plus – мобильное приложение от команды украинских разработчиков, освобождающее ваши деньги от банковских ограничений и предоставляющее полный спектр крипто-услуг.

Его особенности – выгодность, простота и доступность даже тем, кто не в теме криптовалют. Установить приложение на смартфон и открыть счет в необанке можно прямо из дома, указав лишь номер телефона.

Преимущества Trustee Plus

● Выгодная покупка криптовалют

Trustee Plus позволяет прямо со смартфона без ограничений покупать цифровой доллар USDT по хорошему рыночному курсу.

● Перевод средств по номеру телефона

Можно перевести деньги любому человеку не только на счет необанка, но и просто по номеру телефона. Адресат получит уведомление о переводе и сможет пользоваться деньгами после установки приложения (если он еще не является клиентом необанка).

● Мгновенные бесплатные международные переводы

Получить средства или перевести их за границу – вопрос нескольких секунд. В любое время прямо со своего смартфона можно бесплатно и без банковских лимитов помочь родным или задонатить на ВСУ.

● Поддержка банковских карт

В приложении вы можете купить USDT непосредственно со своей карты, а также вывести средства напрямую на банковскую карту в любое время, не посещая банк или обменник. К слову, не часто на рынке можно найти качественные биткоин-кошельки с выводом на карту Украины.

● Нулевые комиссии: за перевод, зачисление и вывод

В Trustee Plus перевод денег, получение средств на свой счет, а также вывод их на банковские карты – абсолютно бесплатный.

Итак, Trustee Plus – лучшее решение для выгодных сбережений в валюте, безграничных, быстрых и бесплатных переводов по всему миру, надежного хранения и перемещения средств прямо в смартфоне. Свобода финансов как она есть.

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