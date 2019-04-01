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01.04.2019, 12:20

Первый тур выборов: как отреагировали акции украинских компаний

Первый тур выборов: как отреагировали акции украинских компаний

Цены на акции крупных украинских компаний остались стабильными

Акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже (WSE) и Лондонской фондовой бирже (LSE) спокойно отреагировали на результаты первого тура президентских выборов в Украине. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно данным WSE, по состоянию на 10:00 1 апреля незначительно снизился курс акций агрохолдинга Овостар на 0,93% - до PLN107 за шт.

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Курс акций агрохолдинга Агротон вырос на 3,66% - до PLN3,54 за шт., Астарты - на 1,84%, до PLN27,7 за шт. Кроме того, увеличился курс акций ИМК - на 0,72%, до PLN13,95 за шт. и Кернела - на 0,2%, до PLN49,3 за шт.

На LSE снизился курс нефтегазовой компании JKX Oil&Gas - на 2,27%, до GBP 0,5375 за шт. Акции британской Ferrexpo, контролирующей в Украине Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты, выросли на 3,03% - до GBP 0,255 за шт. Крупнейшим акционером Ferrexpo является бизнесмен и народный депутат Украины Константин Жеваго.

Курс акций агрохолдинга Мироновский хлебопродукт (МХП) Юрия Косюка возрос на 0,98% - до $10,35 за акцию. Цена акций британской нефтегазовой компании Regal Petroleum с активами в Украине не изменилась - GBP 0,435 за шт.

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Теги: выборы 2019, МХП, фондовый рынок, юрий косюк, Ferrexpo, Константин Жеваго
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