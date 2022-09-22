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План B: как криптовалюты помогают переселенцам из Украины p

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2022, 11:45
План B: как криптовалюты помогают переселенцам из Украины - Фото

Действительно, криптовалюты и P2P предоставили возможность украинцам легко и беспрепятственно переводить деньги родственникам, помогать армии

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Военная агрессия России ожидаемо ударила по экономике Украины и навсегда изменила жизнь украинцев. Семьи из прифронтовых городов были вынуждены покинуть свои дома, а предприятия и компании эвакуироваться в более безопасные регионы. Некоторые оказались на оккупированных территориях без возможности уехать.

Действия, ранее казавшиеся обычными, теперь вызывают трудности. Например, снять деньги с банкомата за границей или перевести деньги родственникам. Детальнее рассказ украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома, чтобы выяснить, как именно они справляются в новых обстоятельствах.

"После начала войны я сразу подумала, что банковская система может рухнуть. И, конечно, я понимала, что гривна начнет проседать. Если вы помните, тогда Нацбанк сразу же запретил операции с иностранной валютой. А все наши с мамой сбережения были в гривне. И я принялась искать, как сохранить деньги. Криптовалюта стала нашим спасением", — поделилась Алина, которая переехала вместе с семьей из Харькова в Ивано-Франковск. Девушка рассказала нам, что в первые дни войны ей удалось перевести гривну в Tether, цифровой аналог доллара.

Поэтому мы решили подробнее изучить, что такое криптовалюты и, в частности, Tether, о котором рассказала нам Алина.

Криптовалюты – это децентрализованные цифровые деньги, не имеющие физического выражения. Под децентрализацией подразумевается независимость криптовалют от регулирующих органов. То есть от банков. Вы сами решаете, когда, как и куда пересказывать криптовалюту. Для сравнения сейчас большинство украинских банков ввели ограничения на вывод средств и операции с иностранной валютой. Но это не коснулось тех, кто держал свои сбережения в цифровых активах. Именно благодаря децентрализации Алине удалось сохранить свои сбережения в гривне, переведя их в Tether.

Tether (USDT) – это криптовалюта, обеспеченная долларом США и привязанная к его курсу в соотношении 1:1. Такие активы называют стейблкоинами. Колебания тезера незначительны, что позволяет использовать его для фиксации прибыли.

"Я купил биткоин в августе 2020 года. Тогда он стоил около десяти тысяч долларов. И забыл о нем на год. Я тогда чувствовал, что это золотая жила. И не пожалел, – рассказывает Игорь, 30-летний криптотрейдер родом из Львова. – Продал биткоин в октябре 2021 года за $60k. Это и послужило толчком к тому, чтобы углубиться в тему. Тогда я начал торговать биткоином на P2P-платформе и зарабатывать на разнице курса.

Криптовалюты уже долгое время являются популярным активом среди украинцев. Еще в сентябре 2021 года президент Владимир Зеленский подписал законопроект о легализации криптовалют, что позволило легально работать украинским и иностранным криптобиржам. А год спустя Украина вошла в тройку мировых лидеров по использованию цифровых активов.

"Сейчас многие мои друзья, оказавшиеся без работы из-за войны, просят меня научить их торговать на P2P, – продолжает Игорь. – В общем, имея биткоин, сложно уйти в минус. Его стоимость растет в долгосрочной перспективе. Это как инвестировать в золото. Биткоин, кстати, и называют цифровым золотом. В общем, я показал друзьям, как делать объявления на Bitcoin Global и зарабатывать на переменах курса. Теперь они не столь сильно зависят от экономической ситуации в стране".

Как рассказал нам Игорь, торговля на P2P во многом напоминает OLX: вы размещаете объявления о покупке или продаже криптовалюты, указываете нужные параметры и настраиваете цену. После этого другой пользователь отзывается объявление и производит оплату. Например, вы можете купить или продать биткоин за гривну, используя карту украинского банка.

"Я выехала в Польшу сразу после 24 февраля, а моя мама с бабушкой остались в Кропивницком. Отец, к сожалению, в Херсоне. Их было просто невозможно уговорить уехать, они уже взрослые люди, им тяжело менять что-то, ехать в "никуда". Многие поймут меня, – делится с нами Елена. – Через несколько месяцев маму уволили. У отца с работой сами понимаете, что там в Херсоне с работой. И я стала искать возможность переводить семье деньги. Поскольку это регулярные платежи, я хотела найти способ не платить огромные комиссии за международный перевод. Еще я должна быть очень осторожна с преданиями папы. Чтобы там (с военными РФ — прим. ред.) не возникло никаких вопросов, решила перевести через P2P, а не лично от себя. Загугла P2P Украина. Так и открыла для себя Bitcoin Global".

Елена рассказала, что она покупает Tether на P2P-платформе, переводит его в гривну, после чего выводит на гривневые карты родителей.

"Я узнал Bitcoin Global благодаря бирже WhiteBIT, которая родом из Украины. Но я не хотел разбираться в сложных биржевых инструментах и ​​платить комиссию за сделку. И когда увидел, что WhiteBIT имеет свою P2P, сразу же пошел торговать туда, – поделился с нами Игорь. – Недавно криптосообщество WhiteBIT выкупило кубок победителей "Евровидения" за 900 000 долларов, которые пошли на закупку беспилотников для ВСУ. Это достойная компания, я считаю.

Мы решили перейти на платформу Bitcoin Global и разобраться, какие финансовые возможности открывает P2P-торговля для украинцев.

Первое, на что мы обратили внимание – это отсутствие комиссий за соглашение и нулевая комиссия за депозиты в BTC, USDT и ETH. Также на Bitcoin Global есть надежный мультивалютный кошелек для длительного хранения криптовалют, позволяющий зарабатывать на изменениях курса в долгосрочной перспективе. Для вывода гривны, доллара и евро с платформы вы можете воспользоваться картой любого украинского банка или выбрать любой из более чем 50 способов оплаты.

Создавать объявления о покупке и продаже криптовалюты достаточно просто. На протяжении всего процесса мы видели подсказки. А если возникали вопросы, переходили в раздел с инструкциями. Торговать, кстати, можно с мобильного приложения или с помощью Telegram-бота.

Еще одна важная особенность Bitcoin Global – пользователям не нужно предоставлять свои личные данные, например паспорт или водительское удостоверение. Документы для регистрации нуждаются в большинстве криптовалютных бирж. А здесь вы можете производить полностью анонимные платежи.

Действительно, криптовалюты и P2P предоставили возможность украинцам легко и беспрепятственно переводить деньги родственникам, помогать армии и даже зарабатывать. А мы со своей стороны рекомендуем и вам попробовать. Возможно, это будет достойным разрешением сложной финансовой ситуации.

Bitcoin Global WhiteBIT
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