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Пластиковую карту єПідтримка можно будет получить в А-Банке p

Цей матеріал також доступний українською
13.01.2022, 13:00
Пластиковую карту єПідтримка можно будет получить в А-Банке - Фото

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А-Банк работает над реализацией возможности получения физической карты єПідтримка. Пластиковую банковскую карту єПідтримка для получения 1000 грн от государства клиенты А-Банка смогут получить в любом отделении Банка и дистанционно — заказать в приложении ABank24. 

Пластиковую карту єПідтримка могут получить все  украинцы с сертификатом о полной вакцинации в Дія, которые впервые оформят карту єПідтримка, и клиенты А-Банка, которые уже оформили виртуальную карту єПідтримка.

"Решение о реализации выдачи пластиковых карт єПідтримка мы приняли на основе обращений наших клиентов. Мы получали отзывы от клиентов с вопросами "как быть, если у меня нет возможности воспользоваться электронным кошельком?". Этот вопрос мы решим благодаря выпуску физических карт єПідтримка. Клиенты, у которых нет возможности воспользоваться картой єПідтримка через электронный кошелек, смогут легко потратить 1000 грн от государства с пластиковой картой" – говорит Юрий Кандауров, Председатель Правления А-Банка.

Клиентам, которые привыкли обслуживаться в отделениях или которым было недоступно оформление цифровой карты, А-Банк предоставит возможность оформления пластиковой карты єПідтримка в отделении А-Банка — для этого необходимо будет взять с собой паспорт и ИНН. Напомним: у А-Банка большая сеть отделений —  237 отделений по всей Украине. 

Второй способ получения пластиковой карты єПідтримка — дистанционно, через подачу заявки на заказ пластиковой карты в приложении ABank24 в несколько кликов.

Клиенты, у которых нет возможности воспользоваться картой єПідтримка через электронный кошелек, смогут легко потратить 1000 грн от государства.

Об А-Банке:

А-Банк представлен на рынке банковских услуг более 25 лет. Услугами Банка пользуется более 1,6 млн клиентов. Банк предлагает широкий спектр современных финансовых услуг как физическим, так и юридическим лицам. Основная цель Банка — предоставление современного и технологичного сервиса в режиме online с помощью удобного интернет-банкинга АВаnk24. Банк широко представлен во всех регионах Украины — 237 отделений готовы предоставить качественный сервис каждому клиенту.

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А-Банк єПідтримка
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