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Почему стоит покупать гаджеты в интернет-магазине Киевстар p

Почему стоит покупать гаджеты в интернет-магазине Киевстар
02.04.2020, 17:15

Компания Киевстар постоянно развивает направление розничной торговли, расширяя и пополняя ассортимент интернет-магазина shop.kyivstar.ua

На правах спонсорства

Один из ведущих мобильных операторов страны Киевстар открыл интернет-магазин shop.kyivstar.ua. На портале представлен широкий выбор гаджетов с удобным сервисом и гарантией качества. Почему стоит покупать устройства в онлайн-магазине Киевстар, читайте в материале. 

Ассортимент интернет-магазина Киевстар

Компания Киевстар постоянно развивает направление розничной торговли, расширяя и пополняя ассортимент интернет-магазина shop.kyivstar.ua:

  • Стартовые пакеты и услуга Выбор номера;
  • Смартфоны и мобильные телефоны;
  • Планшеты;
  • Ноутбуки, системные блоки и мониторы;
  • Игровые приставки, аксессуары к консолям, а также игры;
  • Телевизоры;
  • Модемы и роутеры;
  • Аксессуары: кабели, зарядные устройства, чехлы, акустические системы, программное обеспечение, карты памяти и прочее;
  • Смарт-гаджеты: автотрекеры, смарт-часы, фитнес-браслеты, гироскутеры, роботы-пылесосы и другие. 

Преимущества интернет-магазина Киевстар

В интернет-магазине клиенты могут подбирать товары по различным параметрам, делать сравнение характеристик между собой, а также участвовать в акционных предложениях. Преимуществами портала также можно отметить: 

  • Оригинальная продукция. Товары имеют соответствующие сертификаты и сопровождаются гарантией.
  • Круглосуточный прием заказов. Получайте всю необходимую информацию об устройствах в любое удобное время.
  • Доставка по всей Украине по указанному адресу клиента или в отделение Новой почты. Предусмотрена бесплатная доставка по Киеву для заказов от 1500 гривен.
  • Удобная оплата товаров. Три варианта на выбор: банковской картой, наличными или безналичный расчет.
  • Быстрый кредит. Возможно оформление Мгновенной рассрочки, а также Оплаты частями от Приватбанка.

Акции интернет-магазина Киевстар

Для клиентов интернет-магазина Киевстар доступны различные акционные предложения. Они проводятся как для покупателей на портале, так и в розничных сетях. Актуальные предложения можно найти на сайте в разделе «Акции». Там есть:

  • Подарки при заказе или предзаказе продукции онлайн;
  • Скидки на гаджеты, смартфоны и аксессуары;
  • Кэшбэк на счет до 15% за покупку акционных моделей смартфонов.

А подписавшись на рассылку можно получить специальные промокоды со скидками для еще более выгодных покупок на shop.kyivstar.ua. Все условия и подробные детали акций ищите на официальном сайте Киевстар. Желаем удачи!

Станислав Погорилов
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