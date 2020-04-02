Почему стоит покупать гаджеты в интернет-магазине Киевстар

На правах спонсорства

Один из ведущих мобильных операторов страны Киевстар открыл интернет-магазин shop.kyivstar.ua. На портале представлен широкий выбор гаджетов с удобным сервисом и гарантией качества. Почему стоит покупать устройства в онлайн-магазине Киевстар, читайте в материале.

Ассортимент интернет-магазина Киевстар

Компания Киевстар постоянно развивает направление розничной торговли, расширяя и пополняя ассортимент интернет-магазина shop.kyivstar.ua:

Стартовые пакеты и услуга Выбор номера;

Смартфоны и мобильные телефоны;

Планшеты;

Ноутбуки, системные блоки и мониторы;

Игровые приставки, аксессуары к консолям, а также игры;

Телевизоры;

Модемы и роутеры;

Аксессуары: кабели, зарядные устройства, чехлы, акустические системы, программное обеспечение, карты памяти и прочее;

Смарт-гаджеты: автотрекеры, смарт-часы, фитнес-браслеты, гироскутеры, роботы-пылесосы и другие.

Преимущества интернет-магазина Киевстар

В интернет-магазине клиенты могут подбирать товары по различным параметрам, делать сравнение характеристик между собой, а также участвовать в акционных предложениях. Преимуществами портала также можно отметить:

Оригинальная продукция. Товары имеют соответствующие сертификаты и сопровождаются гарантией.

Круглосуточный прием заказов. Получайте всю необходимую информацию об устройствах в любое удобное время.

Доставка по всей Украине по указанному адресу клиента или в отделение Новой почты. Предусмотрена бесплатная доставка по Киеву для заказов от 1500 гривен.

Удобная оплата товаров. Три варианта на выбор: банковской картой, наличными или безналичный расчет.

Быстрый кредит. Возможно оформление Мгновенной рассрочки, а также Оплаты частями от Приватбанка.

Акции интернет-магазина Киевстар

Для клиентов интернет-магазина Киевстар доступны различные акционные предложения. Они проводятся как для покупателей на портале, так и в розничных сетях. Актуальные предложения можно найти на сайте в разделе «Акции». Там есть:

Подарки при заказе или предзаказе продукции онлайн;

Скидки на гаджеты, смартфоны и аксессуары;

Кэшбэк на счет до 15% за покупку акционных моделей смартфонов.

А подписавшись на рассылку можно получить специальные промокоды со скидками для еще более выгодных покупок на shop.kyivstar.ua. Все условия и подробные детали акций ищите на официальном сайте Киевстар. Желаем удачи!