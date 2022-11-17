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Теперь благодаря WhiteEX вы можете пополнить баланс криптовалютной биржи WhiteBIT через платежные терминалы EasyPay и IBox. Это две крупнейшие сети в Украине, насчитывающие около 30 000 терминалов в больших и малых городах Украины.

Каждый пользователь биржи может быстро и в любое удобное время пополнить свой баланс. Кроме того, WhiteEX предлагает самую низкую комиссию при пополнении среди всех онлайн-шлюзов. Через терминалы EasyPay и IBox вы платите только 1,1% от суммы пополнения — никаких дополнительных и скрытых комиссий биржи или сервиса.

Как это работает?

Находите ближайший терминал уже сейчас и пополняйте биржу в несколько простых шагов:

1. Выберите иконку с логотипом WhiteBIT на терминале или введите в поиск WhiteBIT.

2. Введите номер телефона, на который вы получите WhiteBIT.

3. Внесите желаемую сумму пополнения.

4. Получите WhiteBIT в SMS-сообщении на указанный номер телефона.

Карту терминалов можно найти здесь.





Справка. WhiteBIT – крупнейшая криптовалютная биржа Европы, которая является лидером в Украине, отвечает всем требованиям KYC и AML, а ее услугами пользуются более 3,5 миллиона клиентов. Сегодня WhiteBIT входит в ТОП-2 биржи мира по безопасности на основании независимого аудита Hacken и имеет рейтинг ААА.

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