После слов Байдена о Путине рубль обвалился к доллару и евро
18.03.2021, 08:43
Фото: depositphotos.com
После заявлений президента США Джо Байдена о том, что он считает президента России Владимира Путина убийцей, российский рубль обвалился к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Отмечается, что сразу после заявления американского президента, 17 марта около 14:00 по Москве (13:00 по Киеву) курс доллара подскочил с 73,1 рубля до 74 рублей, потом опустился до 73,8 рубля. При этом, около 14:00 по Москве (13:00 по Киеву) курс евро подскочил с 87,1 до 88,02 рубля.
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По состоянию на 18 марта на 8:30 (по Киеву) доллар стоил 73,53 рублей, евро – 88,22 рубля.
- В январе 2021-го Байден в разговоре с Путиным заявил, что США будут твердо защищать суверенитет Украины.
- 4 февраля Байден сказал, что "закончилось время, когда США шли на уступки перед лицом агрессивных действий РФ".
- В марта Байден на вопрос АВС о том, считает ли он Путина убийцей, ответил "да". Россия тут же отозвала своего посла из США.
Читайте колонку: Байден считает Путина убийцей. Неужели на Западе осознали, кем он является на самом деле
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