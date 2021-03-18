После слов Байдена о Путине рубль обвалился к доллару и евро

После заявлений президента США Джо Байдена о том, что он считает президента России Владимира Путина убийцей, российский рубль обвалился к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Отмечается, что сразу после заявления американского президента, 17 марта около 14:00 по Москве (13:00 по Киеву) курс доллара подскочил с 73,1 рубля до 74 рублей, потом опустился до 73,8 рубля. При этом, около 14:00 по Москве (13:00 по Киеву) курс евро подскочил с 87,1 до 88,02 рубля.

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По состоянию на 18 марта на 8:30 (по Киеву) доллар стоил 73,53 рублей, евро – 88,22 рубля.

Читайте колонку: Байден считает Путина убийцей. Неужели на Западе осознали, кем он является на самом деле

Наталия Софиенко

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