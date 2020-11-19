Правительство до конца недели подаст в Раду проект госбюджета – представитель Кабмина в ВР

Кабинет министров подаст в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2021 год до конца этой недели. Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил представитель Кабмина в парламенте Василий Мокан.

Он отметил, что правительство завершает работу над документом.

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"Министр финансов в течение дня, до и после заседания правительства, коммуницирует с МВФ по поводу проекту бюджета. И до конца этой недели правительство планирует подать его ко второму чтению в ВР", – сказал Мокан.

По его словам, Кабмин ведет переговоры по проекту госбюджета с Международным валютным фондом. Кроме того, с МВФ надо согласовать еще и вопрос независимости Национального банка и антикоррупционных законопроектов.

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"Сейчас, кроме бюджета, будет остро стоять вопрос антикоррупционной инфраструктуры и независимости Национального банка. Это фактически три глобальных вопроса, которые нужно будет согласовать с МВФ, предложить алгоритм решения этих вопросов, предложить проекты документов и принять бюджет, и выходить на конструктив по поводу получения транша", – отметил Мокан.

Согласно Бюджетному кодексу и Закону "О Регламенте Верховной Рады Украины", до 1 декабря парламент должен принять закон о государственном бюджете на следующий год и направить его на подпись президенту.

18 сентября, министр финансов Украины Сергей Марченко представил в Верховной Раде проект госбюджета на 2021 год. Тогда народные депутаты раскритиковали проект бюджета и отправили его в Бюджетный комитет.

3 ноября бюджетный комитет закончил подготовку законопроекта о госбюджете. Комитет предложил увеличить доходы госбюджета на 20,2 млрд грн и осуществить перераспределение расходов.

5 ноября Верховная Рада приняла проект госбюджета в первом чтении с двухнедельным опозданием.

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Наталия Софиенко

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