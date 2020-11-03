Плюс 20 млрд к расходам. Комитет подготовил проект госбюджета к первому чтению

Бюджетный комитет Верховной Рады Украины закончил подготовку проекта госбюджета на 2021 год. Теперь он готов к рассмотрению в первом чтении, сообщил на своей странице в Facebook народный депутат и глава Бюджетного комитета Юрий Аристов.

По его словам, комитет предлагает увеличить доходы госбюджета на 20,2 млрд грн и осуществить перераспределение некоторых расходов. Таким образом, можно будет поддержать предложения по отдельным программам, отмечает Аристов.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Комитет предлагает увеличить бюджетные расходы на:

- отдельные программы и мероприятия с отрасли здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта;

- обеспечение функционирования дипломатических учреждений;

- утилизацию твердого ракетного топлива;

- господдержку сельскохозяйственных товаропроизводителей;

- реализацию государственных инвестиционных и инфраструктурных проектов.

"Комитет предлагает дать поручение правительству при подготовке законопроекта ко второму чтению проработать и другие предложения с целью поиска ресурса для возможного урегулирования соответствующих вопросов", – отмечает Аристов.

По словам Аристова, в частности, такое предложение касается:

- повышения государственных социальных стандартов (в первую очередь – прожиточного минимума), исходя из финансовых возможностей государства;

- увеличения расходов по поданным предложением, исходя из имеющихся ресурсов бюджета и оценки обусловленности дополнительной нужды в деньгах.

- надлежащего финансового обеспечения оплаты труда педагогов;

- увеличения поступлений от приватизации госимущества с уменьшением государственных займов и предельного объема госдолга.

Также комитет предлагает уточнить или исключить отдельные положения законопроекта о госбюджете для его соответствия Бюджетному кодексу.

Речь идет об определении предельных объемов государственного гарантированного долга и госгарантий, и распределения нераспределенных расходов на государственные капиталовложения. Также это касается обеспечения парламентского контроля над распределением средств по некоторым бюджетным программам.

Аристов добавил, что рабочая группа рассмотрела 2451 поданное предложение, значительная часть которых была нереалистична. По его словам, для учета всех предложений по бюджету необходимо порядка 1,5 трлн грн, то есть – еще один бюджет.

Читайте также

Александр Мясищев

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.