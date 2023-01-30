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Правительство планирует поднять коммунальные тарифы по окончании отопительного сезона

Цей матеріал також доступний українською
30.01.2023, 10:37
Правительство планирует поднять коммунальные тарифы по окончании отопительного сезона - Фото
Коммунальные платежи (Фото - Киевтеплоэнерго)

В Кабмине разрабатывают программу, которая позволит после отопительного сезона вернуться к вопросу повышения тарифов на коммунальные услуги. Об этом в эфире марафона сказал глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Константин Ущаповский.

"Под эгидой Кабмина работает рабочая группа, которая готовит соответствующие предложения для стабилизации рынка", — сказал он.

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Глава регулятора отметил, что повышение тарифов позволит увеличить зарплаты энергетикам и другим работникам критической инфраструктуры, а также проводить аварийные восстановительные работы.

"Сейчас правительство вместе с нами, вместе с Министерством энергетики ищет оптимальный путь для того, чтобы разработать программу, согласно которой после окончания отопительного сезона можно будет вернуться к этому вопросу (повышение тарифов. – Ред.)", – сказал глава НКРЭКУ.

Наталія Софієнко
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нкрэку повышение тарифов коммунальные платежи
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