Правительство планирует поднять коммунальные тарифы по окончании отопительного сезона

В Кабмине разрабатывают программу, которая позволит после отопительного сезона вернуться к вопросу повышения тарифов на коммунальные услуги. Об этом в эфире марафона сказал глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Константин Ущаповский.

"Под эгидой Кабмина работает рабочая группа, которая готовит соответствующие предложения для стабилизации рынка", — сказал он.

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Глава регулятора отметил, что повышение тарифов позволит увеличить зарплаты энергетикам и другим работникам критической инфраструктуры, а также проводить аварийные восстановительные работы.

"Сейчас правительство вместе с нами, вместе с Министерством энергетики ищет оптимальный путь для того, чтобы разработать программу, согласно которой после окончания отопительного сезона можно будет вернуться к этому вопросу (повышение тарифов. – Ред.)", – сказал глава НКРЭКУ.

29 июля Верховная Рада поддержала правительственный законопроект о моратории на повышение тарифов на отопление, горячую воду и газ. В августе президент подписал закон о моратории на повышение коммунальных тарифов на период военного положения и шесть месяцев после его отмены.

Наталія Софієнко

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