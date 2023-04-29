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Правительство предлагает разрешить туроператорам валютные расчеты

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29.04.2023, 12:29
Правительство предлагает разрешить туроператорам валютные расчеты - Фото
Доллар, валюта (Фото: Pexels)

Кабинет министров предлагает Национальному банку разрешить туроператорам и турагентам тратить приобретенную в Украине валюту на расчеты с зарубежными партнерами за туристические услуги. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Как заявила министр экономики Юлия Свириденко, запрет на валютные переводы для туроператоров привел к тому, "большинство из них вынуждены вести свою деятельность на территории других стран".

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По ее словам, если не обеспечить урегулирование проблемы, то налоги от их деятельности будут перечислены в бюджеты других стран.

Ориентировочный объем потребности в осуществлении трансграничных валютных операций на 2023 год составляет $250-300 млн. По расчетам Минэкономики, это позволит обеспечить поступление в государственный бюджет от $55 до $70 млн.

Правительство предлагает включить такие услуги в список НБУ, который позволит трансграничные переводы:

- услуги по проживанию, а также связанные с этим сопутствующие услуги (гостиничные услуги, услуги по организации питания в общепитах, услуги по организации досуга в культурно-развлекательных заведениях, организация и предоставление трансферов, аренда транспорта);
– услуги по приобретению билетов, бронированию и оплате круизов, аренде морских и речных лодок, катеров и других судов;
– услуги по организации экскурсионного обслуживания, международных мероприятий спортивного, выставочного, делового и событийного назначения;
– услуги бронирования пакетов туристических услуг.

  • Государственный бюджет в 2022 году получил от туристической отрасли Украины 1,5 млрд грн в виде налогов – на 31% меньше, чем в 2021 году.

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Наталія Софієнко
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