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Представителя России лишили почетного поста в МВФ

Цей матеріал також доступний українською
16.03.2022, 19:31
Представителя России лишили почетного поста в МВФ - Фото
Фото: EPA

Совет директоров Международного валютного фонда приостановил полномочия российского представителя Алексея Можина как дуайена, почетного председателя исполнительного совета. Об этом сообщила в среду газета Financial Times.

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Можин занимает этот пост с 2014 года. Это преимущественно почетное, но достаточно влиятельное звание, которое присваивается национальному представителю, дольше всего работающему в МВФ и не имеющему официальных обязанностей или полномочий. Иногда он может замещать директора-распорядителя, возглавляющего Совет директоров, и отвечает за созыв заседаний и содействие обсуждениям.

После того как Россия напала на Украину, в МВФ сочли неприемлемым, что этот пост занимает представитель России.

"Исполнительный совет принял решение временно остановить полномочия дуайена ввиду роли России в продолжающейся в Украине войне и ее потенциального влияния на способность директора от РФ эффективно выполнять эти обязанности", – пишет газета со ссылкой на представителя МВФ.

Фонд решил не назначать никого вместо Можина, а к вопросу его полномочий снова вернутся ближе к концу года.

Андрей Водяный
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Россия война МВФ
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