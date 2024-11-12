Премьер Британии призывает США выделить Украине $20 млрд кредита до инаугурации Трампа

Фото: EPA / NEIL HALL

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен призвать Джо Байдена выделить Украине $20 млрд кредита из арестованных российских активов до того, как Дональд Трамп вступит в должность президента США. Об этом пишет The Telegraph.

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По информации издания, Стармер настаивает на проведении личных переговоров с президентом США Байденом на саммите G20 в Бразилии на следующей неделе.

Ожидается, что премьер-министр также призовет разрешить Украине запускать ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow вглубь России.

Европейские страны опасаются, что Трамп заставит Украину навсегда отказаться от оккупированных Россией территорий в обмен на мирное соглашение.

Трамп пообещал закончить войну в Украине в первый день своего президентства и раскритиковал финансовую поддержку страны на миллиарды фунтов стерлингов, предоставленную Байденом.

Саммит G20 в Рио-де-Жанейро может иметь решающее значение, потому что союзники будут обсуждать ускорение поддержки Украины.

Один из акцентов лоббирования в Лондоне состоит в том, чтобы страны G7 – Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США – выполнили свои обещания по предоставлению новых кредитов Украине.