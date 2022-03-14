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При вывозе за границу валюты и ценностей более чем на 10 000 евро необходимы документы

Цей матеріал також доступний українською
14.03.2022, 08:57
При вывозе за границу валюты и ценностей более чем на 10 000 евро необходимы документы - Фото
Фото сайт НБУ

Национальный банк Украины вернул требование о предоставлении подтверждающих документов банков при вывозе валютных ценностей за пределы Украины на сумму, превышающую 10 000 евро (в эквиваленте). Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Решение принято для предотвращения вывода капитала за границу.

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Украинцы должны предоставить документы о снятии наличных с собственных счетов или о приобретении банковских металлов.

Документ вступил в силу с 13 марта 2022 года.

Граждане по-прежнему должны декларировать валютные ценности, стоимость которых превышает 10 000 евро (в эквиваленте), при их перемещении за границу. Это требование не изменялось.

  • 4 марта НБУ внес изменения, позволяющие физлицам не предоставлять подтверждающие документы при перевозке валютных ценностей за границу. В настоящее время Нацбанк вернул это требование.
  • Национальный банк решил в 2022 году не проводить оценку устойчивости банков в результате войны.
Наталия Софиенко
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НБУ выезд за границу драгоценности
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