При вывозе за границу валюты и ценностей более чем на 10 000 евро необходимы документы
14.03.2022, 08:57
Фото сайт НБУ
Национальный банк Украины вернул требование о предоставлении подтверждающих документов банков при вывозе валютных ценностей за пределы Украины на сумму, превышающую 10 000 евро (в эквиваленте). Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Решение принято для предотвращения вывода капитала за границу.
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Украинцы должны предоставить документы о снятии наличных с собственных счетов или о приобретении банковских металлов.
Документ вступил в силу с 13 марта 2022 года.
Граждане по-прежнему должны декларировать валютные ценности, стоимость которых превышает 10 000 евро (в эквиваленте), при их перемещении за границу. Это требование не изменялось.
- 4 марта НБУ внес изменения, позволяющие физлицам не предоставлять подтверждающие документы при перевозке валютных ценностей за границу. В настоящее время Нацбанк вернул это требование.
- Национальный банк решил в 2022 году не проводить оценку устойчивости банков в результате войны.
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